Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d -3 °C
День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»

День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»

Vladislava M 25 0
27 января в здании чешского Сената в Праге прошла памятная встреча в честь Дня памяти жертв холокоста.
Фото: Памятник жертвам холокоста в Берлине. pixabay.com
День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»

27 января – День памяти жертв холокоста. В честь этого события сегодня в здании чешского Сената прошла памятная встреча. Спикеры говорили о росте ксенофобии, новой угрозе антисемитизма, а также о проблемах политкорректности.

Холокост, по мнению председателя Сената Милаша Штеха, стал худшим примером того, к чему может привести нетолерантность.

«Европейская культура должна быть культурой терпимости, но нельзя быть терпимыми к тем, кто распространяет религиозную или расовую ненависть», – сказал Штех.

«Волна антисемитизма и другие формы ненависти приходят в тяжелые времена, – подчеркнул председатель Федерации еврейских общин Петр Папоушек. – Это то, что сидит глубоко в нас, циклически проявляется и будет проявляться в будущем».

Военный ветеран Павел Врански, который воевал на разных полях боя во время Второй мировой войны, предостерег общественность перед политкорректностью, во имя которой часто искажают историю. Врански обратил внимание на то, что чешская элита поп-музыки осудила цыганского певца и композитора Радека Бангу за протест против выдачи премии певцу Томашу Ортелу. Группа Ортела связана с крайними правыми, а ее некоторые тексты направлены против меньшинств.

Заместитель председателя Парламента Ян Бартошек напомнил, что тот, кого не учит история, осужден на то, чтобы ее повторить. По его мнению, христиане, чтобы понять себя самих, должны подчеркивать свои еврейские корни.

Международный День памяти жертв холокоста связан с датой 27 января 1945 года, когда освободили концентрационный лагерь Освенцим на юге Польши.

Во время Второй мировой войны нацисты и их пособники убили на оккупированных территориях около 6 млн евреев. О многих из них почти ничего не известно до сих пор. В Чехословакии, где до войны жило 350 тысяч евреев, было убито 250 тысяч человек.

Источник: prazsky.denik.cz

Рассказать всем:
Темы
Холокост евреи Прага
Читайте
по теме 
«Британскому Шиндлеру» Николасу Уинтону хотят посвятить еще один памятник в Праге
26.09.2016 12:55 Общество
«Британскому Шиндлеру» Николасу Уинтону хотят посвятить еще один памятник в Праге
559 0
Чешские цыгане, пережившие холокост, получат компенсацию от Германии
05.08.2016 08:56 Общество
Чешские цыгане, пережившие холокост, получат компенсацию от Германии
782 0
В Праге хотят назвать площадь в честь сэра Николаса Уинтона
09.07.2015 09:34 Общество
В Праге хотят назвать площадь в честь сэра Николаса Уинтона
863 0
Скончался сэр Николас Уинтон, спасший от Холокоста 669 детей
02.07.2015 10:06 Общество
Скончался сэр Николас Уинтон, спасший от Холокоста 669 детей
1309 0
Последние новости:
27
января
В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года
27.01.2017 13:41 Общество
В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года
253 0
В Летнянах горит PVA Expo Praha
27.01.2017 13:16 Общество
В Летнянах горит PVA Expo Praha
406 0
Эксперты назвали сумасшествием государственный фонд поддержки стартапов в Чехии
27.01.2017 10:23 Экономика
Эксперты назвали сумасшествием государственный фонд поддержки стартапов в Чехии
269 0
В Праге собираются построить три новых моста через Влтаву
27.01.2017 10:12 Общество
В Праге собираются построить три новых моста через Влтаву
341 0
В Праге создали необычную карту чувств
27.01.2017 09:35 Общество
В Праге создали необычную карту чувств
311 0
Чешский ресторан повторно оштрафовали за дискриминацию иммигрантов
27.01.2017 09:34 Общество
Чешский ресторан повторно оштрафовали за дискриминацию иммигрантов
724 0
26
января
Иностранцы не рабы: чешским депутатам рассказали о дискриминации на рынке труда
26.01.2017 18:15 Общество
Иностранцы не рабы: чешским депутатам рассказали о дискриминации на рынке труда
1087 0
Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию
26.01.2017 15:44 Общество
Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию
375 0
Исследование: сколько чехам удается откладывать с зарплаты
26.01.2017 14:25 Экономика
Исследование: сколько чехам удается откладывать с зарплаты
1089 0
Чехи готовы отдавать до 17 евро в месяц на экологию, а поляки – ничего
26.01.2017 12:59 Общество
Чехи готовы отдавать до 17 евро в месяц на экологию, а поляки – ничего
455 0



Мобильная версия