День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»

27 января в здании чешского Сената в Праге прошла памятная встреча в честь Дня памяти жертв холокоста.

Фото: Памятник жертвам холокоста в Берлине. pixabay.com

27 января – День памяти жертв холокоста. В честь этого события сегодня в здании чешского Сената прошла памятная встреча. Спикеры говорили о росте ксенофобии, новой угрозе антисемитизма, а также о проблемах политкорректности.

Холокост, по мнению председателя Сената Милаша Штеха, стал худшим примером того, к чему может привести нетолерантность.

«Европейская культура должна быть культурой терпимости, но нельзя быть терпимыми к тем, кто распространяет религиозную или расовую ненависть», – сказал Штех.

«Волна антисемитизма и другие формы ненависти приходят в тяжелые времена, – подчеркнул председатель Федерации еврейских общин Петр Папоушек. – Это то, что сидит глубоко в нас, циклически проявляется и будет проявляться в будущем».

Военный ветеран Павел Врански, который воевал на разных полях боя во время Второй мировой войны, предостерег общественность перед политкорректностью, во имя которой часто искажают историю. Врански обратил внимание на то, что чешская элита поп-музыки осудила цыганского певца и композитора Радека Бангу за протест против выдачи премии певцу Томашу Ортелу. Группа Ортела связана с крайними правыми, а ее некоторые тексты направлены против меньшинств.

Заместитель председателя Парламента Ян Бартошек напомнил, что тот, кого не учит история, осужден на то, чтобы ее повторить. По его мнению, христиане, чтобы понять себя самих, должны подчеркивать свои еврейские корни.

Международный День памяти жертв холокоста связан с датой 27 января 1945 года, когда освободили концентрационный лагерь Освенцим на юге Польши.

Во время Второй мировой войны нацисты и их пособники убили на оккупированных территориях около 6 млн евреев. О многих из них почти ничего не известно до сих пор. В Чехословакии, где до войны жило 350 тысяч евреев, было убито 250 тысяч человек.

Источник: prazsky.denik.cz