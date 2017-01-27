У чехов спросили, довольны ли они жизнью

Агентство STEM опубликовало результаты опроса общественного мнения, из которого стало известно, довольны ли чехи своей жизнью и как они оценивают прошедший год.

Фото: Daria Nepriakhina, unsplash.com/@epicantus

Компания STEM провела опрос общественного мнения в Чехии, чтобы узнать, насколько жители республики довольны своей жизнью. Результаты оказались впечатляющие – 78% опрощенных признались, что у них все хорошо. Это самый высокий показатель удовлетворенности жизнью у чехов за последние 23 года. Согласно опросу, 69% респондентов считают прошлый год успешным для себя, а 53% уверены, что он был в целом хорошим и для всего общества.

Больше всего удовлетворены своей жизнью трудоспособные граждане и люди с высшим образованием. Наиболее недовольными оказались люди старше 60 лет и респонденты с базовым образованием.

Что касается политических взглядов, то чаще всего удовлетворенность жизнью выражали сторонники партий правящей коалиции. По сравнению с прошлым годом стало больше положительных ответов и со стороны избирателей партий ODS и KSČM.

В пресс-релизе агентства говорится, что в целом у половины населения Чехии преобладают позитивные оценки по отношению к 2016 году. Люди считают, что все идет как надо, что все получается, и они чувствуют себя счастливыми. Негативные чувства (страх, беспокойство, бессилие и злость) испытывает треть жителей страны.

По сравнению с прошлым годом в Чехии стало на 10% больше позитивно настроенных жителей, и на 12% меньше негативно настроенных. У 17% респондентов ушедший год ассоциируется с усталостью и скукой. 23% опрошенных выбрали определение для прошлого года «все идет так, как и должно».

Что касается изменений в прошлом году для повышения справедливости, то оценки людей были менее оптимистичными. Только 29% ответили положительно, и это на 3% меньше, чем годом ранее.

Источник: novinky.cz