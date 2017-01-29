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Набережные в Праге преобразятся

Набережные в Праге преобразятся

Vladislava M 168 0
На набережных Праги постепенно будут появляться кофейни, выставочные пространства, туалеты и умные мусорные баки.
Фото: by Lenka Ovčačíková Prague
Набережные в Праге преобразятся

На набережной перед Рашиновой площадью в Праге до лета следующего года появятся галереи, кофейни и туалеты. Уже в этом году на набережной перед Танцующим домом появятся новые лавки и «умные» мусорные контейнеры. Об этом сообщила мэр города Адриана Крначова.

Архитекторы предложили сделать пространство набережных более творческим и интересным. На них должны появиться выставочные площади и кофейни, чтобы сделать отдых горожан более приятным и разнообразным. На первой фазе преобразований на набережных поставят общественные туалеты, потому что здесь их катастрофически не хватает.

«Я хочу, чтобы набережные стали более эстетичными и функциональными. Поэтому в этом году на Рашиновой набережной поставят новые лавки, которые спроектируют специально для нее. Также мы будем тестировать умные мусорные баки и освещение», – прокомментировала мэр Праги Адриана Крначова и добавила, что постепенно в городе будут совершенствовать все набережные.

В теплое время года набережные в Праге становятся излюбленным местом для прогулок горожан и туристов. На правом берегу Влтавы проходит велодорожка. Посетители набережных долгое время жаловались не только на недостаточное количество туалетов и отсутствие мусорных баков, но и на припаркованные автомобили и конфликты между пешеходами и велосипедистами. Проблему представляют и пришвартованные корабли, которые мешают людям смотреть на реку и привлекательную часть города.

Источник: ČTK

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Прага Адриана Крначова
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