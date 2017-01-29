ОАЭ облегчили визовый режим с Россией

Власти ОАЭ приняли указ, который позволит россиянам получать визу для посещения страны прямо на границе, например, в аэропорту.

В соответствии с указом совета министров ОАЭ, утвержденным премьер-министром Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, граждане России, прибывая в страну, смогут получить визу прямо на границе. Туристическая виза будет выдаваться на 30 дней, и ее можно будет один раз продлить на такой же срок.

Россия и ОАЭ наладили стратегическое партнерство, и упрощение правил получения виз для россиян будет благоприятствовать более крепким торговым взаимоотношениям и развитию туризма. В 2015 и 2016 гг. в ОЭА побывало больше 600 тысяч граждан РФ. В настоящее время между двумя государствами осуществляется 56 постоянных авиарейсов в неделю.

Граждане Чехии получили возможность посещать ОАЭ без визы с марта 2014 года. Для посещения страны чехам нужен только паспорт. Одновременно с Чехией отмена виз в ОАЭ коснулась также граждан Словакии, Польши, Словении, Литвы, Венгрии, Латвии, Эстонии, Мальты, Кипра, Хорватии, Румынии и Болгарии.

Источник: Русские Эмираты