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Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге

Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге

Vladislava M 273 0
Вчера днем полицейские задержали преступника, который совершил вооруженное ограбление казино в Праге 4 на прошлой неделе.
Фото: pixabay.com
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге

В воскресенье днем криминалисты задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в вооруженном нападении на казино в Праге 4. Во время нападения на территории объекта находился 3-летний ребенок сотрудницы казино, которого полицейским удалось спасти. Инцидент расследуют как грабеж: мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Полицейские задержали преступника под Прагой. Еще вчера его должны были перевезти обратно в столицу, чтобы провести допрос и выдвинуть обвинения.

Ранее полиция уже сообщила, что в нападении на казино подозревают 22-летнего вьетнамца, которого несколько раз преследовали за имущественные и насильственные преступления. Казино на улице Штуровой он пытался ограбить с оружием в руках в среду утром. На месте работал спецназ и вертолет.

Вьетнамцу удалось сбежать и скрыться еще до приезда полиции. На следующий день криминалисты опубликовали видеозаписи с камер видеонаблюдения и попросили общественность помочь в поисках.

Во время следствия полицейские определили, что подозреваемый два раза посещал казино на прошлой неделе. Его сопровождала 22-летняя девушка, которую задержали еще в ночь на четверг. Она оказалась близким человеком преступника. Выяснилось, что девушка также участвовала в ограблении, поэтому против нее завели еще дело.

Источник: ČTK, policie.cz

 

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Темы
казино полиция преступность Прага
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