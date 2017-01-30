Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d -8 °C
В 2017 году пражский транспорт станет еще лучше

В 2017 году пражский транспорт станет еще лучше

Vladislava M 303 0
В транспорт Праги в 2017 году инвестируют 245 миллионов евро: деньги пойдут на покупку новых трамваев и автобусов, ремонт станций метро и трамвайных путей, повышение безопасности и др.
Фото: pixabay.com
В 2017 году пражский транспорт станет еще лучше

Пражское транспортное предприятие в 2017 году инвестирует в городской общественный транспорт 6,6 млрд крон (245 млн евро). Инвестиции пойдут на развитие 481 проекта. Об этом СМИ сообщил заместитель мэра города Петр Долинек и представители транспортного предприятия.

В 2017 году планируют значительно обновить транспортный парк, отремонтировать и повысить безопасность на станциях метро, а также провести ремонт трамвайных путей.

«Самая большая сумма пойдет на обновление транспортного парка», – сообщил инвестиционный директор Пражского транспортного предприятия Ян Блеха.

В этом и в следующем году Прага собирается приобрести у компании Škoda Transporation 54 современных трамвая Škoda 15T ForCity. В целом город заключил договор на покупку 250 трамваев.

В рамках автобусного транспорта предприятие уже выписало тендер на три поставки новых автобусов. На данный момент заканчивается конкурс на поставку двух первых партий. По словам заместителя мэра  Праги Петра Долинека, средний возраст пражских автобусов хотят сократить с 9 до 7,5 лет.

Также предприятие инвестирует деньги в развитие и обновление трамвайных путей по нескольким маршрутам и ремонт депо.

В метро уже началась реконструкция станции линии B Йинонице (Jinonice), которая будет закрыта до августа. Также в этом году начнут ремонт станции Пальмовка (Palmovka). Наряду с этим транспортное предприятие собирается отремонтировать три станции метро линии А: Скалка (Skalka), Дейвицка (Dejvická) и Музеум (Muzeum). В ближайшем будущем ремонт ожидает и станцию Ческоморавска (Českomoravská).

«Мы планируем каждый год реставрировать по две станции метро. Конечно, это будет зависеть от обстоятельств», – сказал Ян Блеха.

Также в метро хотят сделать больше безбарьерных входов и повысить безопасность на станциях. Для этого приобретут противохимическую систему сигнализации, обновят камеры видеонаблюдения, эвакуационное радио и противопожарные сигнализации.

Небольшие инвестиции пойдут на покупку новых автоматов и терминалов для приобретения билетов картой в трамваях.

Источник: Denik.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага Транспортное предприятие Праги транспорт инвестиции
Читайте
по теме 
Пласидо Доминго прославит Прагу как город Моцарта
30.01.2017 11:09 Культура
Пласидо Доминго прославит Прагу как город Моцарта
152 0
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге
30.01.2017 07:40 Общество
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге
273 0
Набережные в Праге преобразятся
29.01.2017 11:45 Общество
Набережные в Праге преобразятся
1011 0
Что делать в Праге с 28 января по 3 февраля 2017
27.01.2017 15:48 Культура
Что делать в Праге с 28 января по 3 февраля 2017
811 0
Последние новости:
30
января
Россия хочет построить в Чехии реактор нового поколения
30.01.2017 12:30 Экономика
Россия хочет построить в Чехии реактор нового поколения
65 0
Чешское правительство всерьез займется ценами на мобильные тарифы
30.01.2017 12:00 Экономика
Чешское правительство всерьез займется ценами на мобильные тарифы
256 0
Пласидо Доминго прославит Прагу как город Моцарта
30.01.2017 11:09 Культура
Пласидо Доминго прославит Прагу как город Моцарта
152 0
В Чехии выбрали лучшие фильмы года
30.01.2017 08:33 Культура
В Чехии выбрали лучшие фильмы года
228 0
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге
30.01.2017 07:40 Общество
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге
273 0
29
января
ОАЭ облегчили визовый режим с Россией
29.01.2017 16:43 Общество
ОАЭ облегчили визовый режим с Россией
840 0
Набережные в Праге преобразятся
29.01.2017 11:45 Общество
Набережные в Праге преобразятся
1011 0
27
января
У чехов спросили, довольны ли они жизнью
27.01.2017 17:59 Общество
У чехов спросили, довольны ли они жизнью
1283 0
День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»
27.01.2017 14:51 Общество
День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»
560 0
В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года
27.01.2017 13:41 Общество
В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года
2378 0



Мобильная версия