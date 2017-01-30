В 2017 году пражский транспорт станет еще лучше

В транспорт Праги в 2017 году инвестируют 245 миллионов евро: деньги пойдут на покупку новых трамваев и автобусов, ремонт станций метро и трамвайных путей, повышение безопасности и др.

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Пражское транспортное предприятие в 2017 году инвестирует в городской общественный транспорт 6,6 млрд крон (245 млн евро). Инвестиции пойдут на развитие 481 проекта. Об этом СМИ сообщил заместитель мэра города Петр Долинек и представители транспортного предприятия.

В 2017 году планируют значительно обновить транспортный парк, отремонтировать и повысить безопасность на станциях метро, а также провести ремонт трамвайных путей.

«Самая большая сумма пойдет на обновление транспортного парка», – сообщил инвестиционный директор Пражского транспортного предприятия Ян Блеха.

В этом и в следующем году Прага собирается приобрести у компании Škoda Transporation 54 современных трамвая Škoda 15T ForCity. В целом город заключил договор на покупку 250 трамваев.

В рамках автобусного транспорта предприятие уже выписало тендер на три поставки новых автобусов. На данный момент заканчивается конкурс на поставку двух первых партий. По словам заместителя мэра Праги Петра Долинека, средний возраст пражских автобусов хотят сократить с 9 до 7,5 лет.

Также предприятие инвестирует деньги в развитие и обновление трамвайных путей по нескольким маршрутам и ремонт депо.

В метро уже началась реконструкция станции линии B Йинонице (Jinonice), которая будет закрыта до августа. Также в этом году начнут ремонт станции Пальмовка (Palmovka). Наряду с этим транспортное предприятие собирается отремонтировать три станции метро линии А: Скалка (Skalka), Дейвицка (Dejvická) и Музеум (Muzeum). В ближайшем будущем ремонт ожидает и станцию Ческоморавска (Českomoravská).

«Мы планируем каждый год реставрировать по две станции метро. Конечно, это будет зависеть от обстоятельств», – сказал Ян Блеха.

Также в метро хотят сделать больше безбарьерных входов и повысить безопасность на станциях. Для этого приобретут противохимическую систему сигнализации, обновят камеры видеонаблюдения, эвакуационное радио и противопожарные сигнализации.

Небольшие инвестиции пойдут на покупку новых автоматов и терминалов для приобретения билетов картой в трамваях.

Источник: Denik.cz