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В исторических воротах в центре чешского города застрял фургон

В исторических воротах в центре чешского города застрял фургон

artyommm 42 0
Водитель не заметил дорожные обозначения на исторических воротах, на которых были указаны допустимые для проезда габариты автомобилей. В результате машина застряла.
Фото: Пожарная служба Южночешского края
В исторических воротах в центре чешского города застрял фургон

Пожарным чешского города Йиндржихув-Градец пришлось доставать застрявший в исторических воротах фургон. Водитель не заметил дорожные знаки, на которых были указаны допустимые для проезда габариты автомобилей, и застрял в Нежарецких воротах. 

ДТП произошло в центре города в пятницу около полудня. На место немедленно прибыли пожарные, которым пришлось с помощью пил высвобождать парализованный фургон. Очистить проезд удалось после 13:00. В пресс-отделе южночешской полиции сообщили, что исторические ворота не пострадали, поэтому на место не пришлось вызывать эксперта. 

Как говорят в полиции, водитель не заметил знаки и пытался проехать, несмотря на то, что его фургон был выше ворот. Размер наказания для него еще предстоит определить.

Источник: idnes.cz

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