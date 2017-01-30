В исторических воротах в центре чешского города застрял фургон

Водитель не заметил дорожные обозначения на исторических воротах, на которых были указаны допустимые для проезда габариты автомобилей. В результате машина застряла.

Фото: Пожарная служба Южночешского края

Пожарным чешского города Йиндржихув-Градец пришлось доставать застрявший в исторических воротах фургон. Водитель не заметил дорожные знаки, на которых были указаны допустимые для проезда габариты автомобилей, и застрял в Нежарецких воротах.

ДТП произошло в центре города в пятницу около полудня. На место немедленно прибыли пожарные, которым пришлось с помощью пил высвобождать парализованный фургон. Очистить проезд удалось после 13:00. В пресс-отделе южночешской полиции сообщили, что исторические ворота не пострадали, поэтому на место не пришлось вызывать эксперта.

Как говорят в полиции, водитель не заметил знаки и пытался проехать, несмотря на то, что его фургон был выше ворот. Размер наказания для него еще предстоит определить.

Источник: idnes.cz