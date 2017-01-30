Мужчина поскользнулся на тротуаре: Прага заплатит за это почти миллион крон

Потерпевшему мужчине, который поскользнулся на тротуаре, понадобилось более 10 лет, чтобы добиться от городских властей компенсации ущерба.

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Пражский городской суд одобрил мировое соглашение между Прагой, техническим службами и мужчиной, который в 2006 году повредил ногу на покрытом льдом тротуаре. В качестве компенсации пострадавшему теперь выплатят 750 тысяч крон. Магистрат долгое время отказывался платить, но Конституционный суд заступился за потерпевшего.

Мужчина боролся за компенсацию более 10 лет. 20 января 2006 года он серьезно повредил ногу на ул. Pražského в Глубочепах, упав на не посыпанном песком тротуаре. Городской суд Праги не хотел возмещать причиненный вред здоровью, ссылаясь на то, что мужчина получил травму во время сильных морозов, когда городские службы не следят за тротуарами. По мнению мэрии, мужчина жил неподалеку, поэтому мог об этом знать.

С Городским судом Праги согласился и Верховный суд, и только Конституционный суд в апреле прошлого года вступился за потерпевшего. Он постановил, что мужчина проявил ответственность, надел подходящую обувь и выбрал наиболее безопасный маршрут, а также двигался со скоростью, соответствующей условиям на улице. Магистрат и Техническое управление коммуникаций тем временем не исполнили свои обязанности по уборке тротуаров в зимнее время.

То, что магистрат считал своим оправданием (отсутствие уборки тротуаров зимой), Конституционный суд посчитал обстоятельством, которое позволяет встать на сторону пострадавшего мужчины. При этом в суде уточнили, что не каждое падение на тротуаре может быть основанием для компенсации. Все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке.

Ознакомившись с точкой зрения Конституционного суда, магистрат решил удовлетворить требование истца. Вместе с ним было составлено мировое соглашение, на основании которого мужчине выплатят компенсацию и проценты – в целом 753 тысячи крон, а также 213 тысяч крон в качестве возмещения расходов на судебное производство.

В ноябре прошлого года Конституционный суд также встал на сторону мужчины, который в январе 2010 года вывихнул лодыжку на заснеженном тротуаре в пражском Шеберове. Магистрат свою вину отрицал.

Источник: idnes.cz