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В Чехии хотят изменить закон о доплатах за лекарства

В Чехии хотят изменить закон о доплатах за лекарства

artyommm 356 0
Согласно поправке в законе, максимальная сумма доплат за медикаменты в течение года для пенсионеров и несовершеннолетних должна будет составить 1000 крон, для людей старше 70 лет – 500 крон.
В Чехии хотят изменить закон о доплатах за лекарства

Правительство Чехии хочет понизить максимальную сумму доплат за лекарства. Так, пенсионеры и дети до 18 лет могли бы в год доплачивать за лекарства максимум 1000 крон. Для людей старше 70 лет эта граница могла бы составить и вовсе половину – 500 крон. 

Поправка в законе не отразится на бюджете страны, за нее «заплатят» страховые компании. Как сказал премьер Богуслав Соботка, оно выйдет страховщикам почти в 440 млн крон. 

В настоящее время пенсионеры и несовершенные в Чехии доплачивают за лекарства 2,5 тысячи крон в год. Министр здравоохранения Милослав Людвик предложил изменить условия. В понедельник, 30 января, его предложение поддержало чешское правительство. Теперь поправку в законе будут рассматривать депутаты.

За неполную стоимость (с доплатой) в Чехии можно приобретать только те медикаменты, которые рекомендует Государственный институт контроля над лекарствами. Таких лекарственных препаратов в ЧР сейчас насчитывается около 6 тысяч. За возвратом денег пациенты должны обращаться в свои страховые компании.

В правительстве также рассмотрели возможность введения пособия для людей, которые долгое время заботятся о своих близких и не могут из-за этого ходить на работу. Ежедневно они могли бы получать от государства 350 крон. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
Медицина и фармацевтика законопроект правительство страховые компании
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