Европа в скетчах: иллюстратор из Лондона нарисовал чешские города

Прага, Чешский Крумлов и Тельч вошли в коллекцию скетчей австралийского иллюстратора Максвела Тилза, который живет в Лондоне и путешествует по городам Европы. Художник рисует каждый посещенный город в формате скетча.
На зарисовках Тилза появляются интересные здания, улицы и достопримечательности. Сам он называет свои работы «скетчами-впечатлениями» и публикует их в инстаграме.
В последние дни иллюстратор путешествует по Чехии: он уже нарисовал скетчи с Прагой, Чешским Крумловым и Тельчем. Также в коллекцию вошли Будапешт, Вена, Калининград, Гданьск, Варшава, Краков и некоторые другие города.
Пражские крыши, @maxwellillustration
Чешский Крумлов, @maxwellillustration
Чешский Крумлов, @maxwellillustration
Тельч, @maxwellillustration