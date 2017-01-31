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Европа в скетчах: иллюстратор из Лондона нарисовал чешские города

Европа в скетчах: иллюстратор из Лондона нарисовал чешские города

Vladislava M 64 0
Иллюстратор из Лондона путешествует по городам Европы и рисует их в формате «скетч-впечатление».
Фото: Прага, @maxwellillustration
Европа в скетчах: иллюстратор из Лондона нарисовал чешские города

Прага, Чешский Крумлов и Тельч вошли в коллекцию скетчей австралийского иллюстратора Максвела Тилза, который живет в Лондоне и путешествует по городам Европы. Художник рисует каждый посещенный город  в формате скетча.

На зарисовках Тилза появляются интересные здания, улицы и достопримечательности. Сам он называет свои работы «скетчами-впечатлениями» и публикует их в инстаграме.

В последние дни иллюстратор путешествует по Чехии: он уже нарисовал скетчи с Прагой, Чешским Крумловым и Тельчем. Также в коллекцию вошли Будапешт, Вена, Калининград, Гданьск, Варшава, Краков и некоторые другие города.

Пражские крыши, @maxwellillustration

Чешский Крумлов, @maxwellillustration

Чешский Крумлов, @maxwellillustration

Тельч, @maxwellillustration

 

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Темы
путешествие Туризм Прага Чехия
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