Европа в скетчах: иллюстратор из Лондона нарисовал чешские города

Иллюстратор из Лондона путешествует по городам Европы и рисует их в формате «скетч-впечатление».

Фото: Прага, @maxwellillustration

Прага, Чешский Крумлов и Тельч вошли в коллекцию скетчей австралийского иллюстратора Максвела Тилза, который живет в Лондоне и путешествует по городам Европы. Художник рисует каждый посещенный город в формате скетча.

На зарисовках Тилза появляются интересные здания, улицы и достопримечательности. Сам он называет свои работы «скетчами-впечатлениями» и публикует их в инстаграме.

В последние дни иллюстратор путешествует по Чехии: он уже нарисовал скетчи с Прагой, Чешским Крумловым и Тельчем. Также в коллекцию вошли Будапешт, Вена, Калининград, Гданьск, Варшава, Краков и некоторые другие города.

Пражские крыши, @maxwellillustration

Чешский Крумлов, @maxwellillustration

Чешский Крумлов, @maxwellillustration

Тельч, @maxwellillustration