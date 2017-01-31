За любовь к булочкам жительница Чехии поплатилась автомобилем

Женщина выбежала за булочками, оставив автомобиль заведенным перед магазином. На следующий день машину нашли разбитой в поле.

Фото: policie čr

В конце прошлой недели 47-летняя чешка непредусмотрительно оставила заведенную машину с ключами перед пекарней в Иванчице, а сама отправилась за булочками. Когда она вышла из магазина через несколько минут, то обнаружила, что машину уже угнали, и обратилась в полицию.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль марки Nissan угнал молодой человек, который в этом время как раз проходил мимо пекарни.

Поиски не затянулись надолго. Полиция нашла угнанный автомобиль на расстоянии 6 км от Иванчице в поле возле Моравске-Бранице. Злоумышленник завяз в нем и не смог проехать дальше. Стекла и фары автомобиля были разбиты. Вероятно, преступник сделал это в порыве ярости. Нанесенный ущерб превысил 130 000 крон.

«Преступник застрял вместе с машиной в поле. После аварии он разбил стекла, фары и другие части автомобиля. Полиция продолжает его разыскивать», – рассказал пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.

По его словам, угонщик нанес автомобилю повреждения умышленно.

Источник: Novinky.cz