Чехию накрыло снегом и ледяным дождем, на дорогах – проблемы

Водителей просят проявлять особую осторожность. Движение по дорогам ниже первого класса ограничено из-за сложных погодных условий.

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В большинстве регионов Чехии минувшей ночью и сегодня утром шел снег. В некоторых районах снег переходил в ледяной дождь, который стал причиной гололедицы на дорогах.

Дорожные службы предупреждают водителей о возможных проблемах с проездом отдельных участков. На магистралях и трассах первого класса проблем в основном нет, но на Высочине и в Карловарском крае дороги низших классов часто оказываются трудно проходимыми, некоторые и вовсе заблокированы.

Движение по Пражской кольцевой дороге и магистралям D4, D5, D6 и D8, а также по дорогам первого класса в районах Млада-Болеслав, Нимбурка, Пршибрама, Кладно и Раковника не осложнено, но водителей просят быть особенно осторожными. Трассы ниже первого класса во всех районах доступны для проезда, но необходимо быть очень внимательными.

Источник: ceskatelevize.cz