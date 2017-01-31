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Проездной Lítačka в Праге разрешили сделать анонимным

Проездной Lítačka в Праге разрешили сделать анонимным

Vladislava M 130 0
Мэрия Праги удовлетворила пожелания горожан не указывать личные данные при оформлении проездного Lítačka и не хранить их в системе.
Проездной Lítačka в Праге разрешили сделать анонимным

Со среды, 1 февраля 2017 года, карту пражского общественного транспорта Lítačka можно оформить без указания личных данных. Обладатели уже выданных ранее карт смогут удалить информацию о себе из системы.

Сделать карты Lítačka анонимными попросили сами пассажиры. Мэр Праги Адриана Крначова в понедельник сообщила, что этим шагом город идет навстречу жителям. Городское управление проконсультировалось с Комитетом по защите личных данных, который посоветовал ввести возможность не предоставлять личные данные.

Один из типов «Литачки» (с фотографией и указанием имени) можно будет получить только лично. Согласно документу, который принял городской совет, при выдаче такого типа проездного имя пользователя и его фотографию будут печатать только на карте. В электронной системе никакой информации хранить не будут. Заказать такую карту через интернет будет невозможно.

Еще одним новшеством станет возможность удалить личные данные из системы. Это касается обладателей уже выданных карт. Личные данные будут удалять в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Карту Lítačka в Праге начали выдавать в марте прошлого года. Постепенно эта карта заменяет Opencard, которую уже не выдают, но люди могут использовать ее до окончания срока действия. Затем карту нужно сдать.

Переход на карту Lítačka обошелся городу в 8,2 млн крон. Месячные расходы на содержание регистрационного центра карты составляют 3,2 млн крон. Оппозиционным партиям не нравится, что город заказал карту без открытого тендера и не предлагает людям услуги, которые бы упростили покупку проездного.

Источник: Denik.cz

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