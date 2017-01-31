Иностранцы поделились, где лучше жить: Чехия опередила Германию и Швейцарию

Чехия заняла 7-е место в новом рейтинге качества жизни, который был составлен на основе опроса почти 15 тысяч иностранцев по всему миру.

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14 300 иммигрантов, которые работают и живут по всему миру, приняли участие в обширном исследовании качества жизни, проведенном порталом Science Alert в сотрудничестве с Business Insider. На основе полученных результатов был составлен рейтинг, в котором Чехия заняла 7-е место. Респонденты высоко оценили безопасность, хорошее и доступное образование, а также уровень медицины в республике.

В исследовании фигурировала 191 страна, каждую из которых оценивали по 43 критериям. Особое внимание уделялось оценке качества инфраструктуры, здравоохранения, доступности образования, расходов на жизнь и возможности найти работу. Существенную роль играли также безопасность и погода.

Результат Чехии оказался ошеломительным: республика заняла 7-е место, опередив Финляндию, Германию, Новую Зеландию, Канаду и другие. Респонденты особенно высоко оценили детское здравоохранение и доступное качественное образование.

Победителем рейтинга оказался Тайвань, где на самом высоком уровне, по мнению иммигрантов, находятся здравоохранение и качество жизни. Лучшие оценки этому государству ставили в первую очередь женщины. На втором месте оказалась Австрия, которую оценили за чистую воду и воздух, а также хорошую инфраструктуру. Третьей стала Япония, в которой иностранцам больше всего нравится идеальный общественный транспорт и миролюбивые люди.

ТОП-21 стран, где лучше всего жить, по мнению иностранцев:

1. Тайвань

2. Австрия

3. Япония

4. Испания

5. Коста-Рика

6. Мальта

7. Чешская Республика

8. Сингапур

9. Германия

10. Швейцария

11. Южная Корея

12. Канада

13. Новая Зеландия

14. Португалия

15. Франция

16. Австралия

17. Люксембург

18. Эквадор

19. Финляндия

20. Венгрия

21. Дания

Источник: aktualne.cz