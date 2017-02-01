Сервис Airbnb в Чехии заподозрили в мошенничестве

Сервис Airbnb в Чехии и некоторых других странах показывает одну цену на жилье для неавторизованных пользователей и другую – после авторизации.

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Сервис поиска жилья Airbnb в Чехии привлекает неавторизованных пользователей более низкими ценами. При этом после авторизации сумма счета вырастает в среднем на 2-3%. Юристы утверждают, что это можно расценивать как нарушение закона. Чешская торговая инспекция инициирует проверку.

Ситуация такая: неавторизованные пользователи выбирают варианты проживания на Airbnb, останавливаются на одном из них и заполняют форму с указанием продолжительности пребывания и количества проживающих. Сервис рассчитывает общую стоимость в чешских кронах и показывает, из чего она складывается: из платы за проживание и сервисного сбора. Но, чтобы провести оплату, необходимо авторизоваться. После авторизации появляется новая сумма, обычно на 2-3% выше. И если плата непосредственно за жилье не меняется, то сервисный сбор вырастает приблизительно на четверть.

Так, например, выходные в Праге могут «подорожать» на 50 крон, неделя для семьи из четырех человек в Дубровнике – на 800 крон, а квартира в Сан-Франциско на 6 дней – на 1 120 крон. В последнем случае интересно еще и то, что увеличивается не только сервисный сбор, но и туристический налог, который Airbnb включает в стоимость в нескольких городах (но не в Праге).

Представители Airbnb расхождения в суммах аргументируют сложностями в пересчете валют. При этом не объясняется, почему новая сумма возникает именно после авторизации пользователя, который уже готов к оплате. Подобная ситуация наблюдается и в других странах. Пользователи в США видят одни и те же цены – как до авторизации, так и после нее.

Юристы, специализирующиеся на защите прав потребителей, утверждают, что подобные расхождения в ценах можно расценивать как нечестные действия компании. За это ей может грозить штраф до 5 млн крон. В Чешской торговой инспекции подчеркнули, что цены являются важнейшей информацией для потребителей, и она должна быть полной и одинаковой на всех этапах заказа. Указанная практика является поводом для проверки сервиса инспекторами.

Источник: idnes.cz