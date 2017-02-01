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Чехия купила суперсовременные автомобили для проверки документов у иностранцев

Чехия купила суперсовременные автомобили для проверки документов у иностранцев

Vladislava M 164 0
Чешская полиция по делам иностранцев похвасталась новейшими «шенгенбусами», которые будут использовать для борьбы с миграционным кризисом.
Чехия купила суперсовременные автомобили для проверки документов у иностранцев

Чешская полиция по делам иностранцев начала использовать шесть современных новых автомобилей со специальной техникой для проверки загранпаспортов и других документов прямо на улице. Стоимость одной такой машины превышает 5 млн крон. Об этом сообщил директор полиции по делам иностранцев Милан Майер. По его словам, это самые современные автомобили своего вида.

Автомобили для проверки документов у иностранцев называются «шенгенбусами». Это транзитные машины, внутри которых находится полноценный перевозной офис. Полицейские всех 14 краев Чехии уже обладают такими автомобилями, но в них нет такого современного оборудования, как в последней приобретенной партии.

Машины оборудованы полным приводом и собственным электрогенератором, поэтому они сами обеспечивают себя электроэнергией. Внутри размещены компьютеры и другая техника для проверки документов. Микроскоп служит для того, чтобы полицейские могли определить качество печати документов.

«Если будет нужно, то прямо в этом автомобиле можно будет провести профессиональное исследование, которое станет основанием для уголовного расследования», – рассказал сотрудник полиции.

Также в салоне присутствует мобильное оборудование, которое через мобильную сеть сможет сравнить документы с чешскими европейскими и полицейскими системами. Кроме того, в машине есть сканер биометрических данных.

«Мы сразу определим, находится ли человек в розыске и связан ли он с другими проблемами», – заявил полицейский.

В целях безопасности автомобили оборудованы собственной системой камер видеонаблюдения с функцией ночного видения и выдвижным шестом с лампами для освещения окружающей территории.

Использовать новинку будут полицейские в Праге, Среднечешском, Карловарском, Либерецком, Южночешском и Южноморавском крае. Постепенно такие машины должны будут появиться и в оставшихся областях страны.

На покупку всех «шенгенбусов» пошло больше 31 млн крон из той суммы, которую правительство выделило на борьбу с миграционным кризисом. Всего полиция могла бы купить 15 таких машин. Служить  они будут, в основном, для проверки иностранцев внутри Чехии.

Источник: ČTK

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Темы
полиция иностранцы Чехия
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