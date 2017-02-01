Птичий грипп наносит удары по Чехии: уничтожено крупнейшее стадо уток

Птицеферма в районе чешского города Прахатице в Южноморавском крае лишилась 17 тысяч уток из-за птичьего гриппа.

Сегодня, 1 февраля, в поселке Влахова-Бржез в районе Прахатице пожарные и ветеринары были вынуждены истребить 17 тысяч уток по причине заражения птичьим гриппом. Вероятнее всего, вирус проник сюда через солому в подстилке, которую привезли с другой фермы. Хозяйство во Влахова-Бржез потеряло всех своих птиц, до настоящего момента в Чехии еще не приходилось уничтожать сразу такое большое количество пернатых.

«К сожалению, нашу область в Чехии задело больше всего. Это было птицеводство, за которым очень внимательно присматривали. Меры биобезопасности здесь были хорошие, пока не появилась эта подстилка. Эту солому хранили во внешней среде, и она не принадлежала данному хозяйству: ее привезли с другой фермы, так как своей не хватало. Вероятно, это и стало причиной заражения», – сообщил начальник южночешской краевой гигиенической станции Франтишек Коуба.

Уничтожением уток пожарные занимались вместе с ветеринарной службой. В одном из трех залов фермы поставили черные мусорные контейнеры, которые затем выносили на улицу вместе с птицами. Оттуда уток перемещали в синий контейнер, где зараженных пернатых усыпляли углекислым газом.

Источник: ceskenoviny.cz