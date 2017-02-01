Безработным в Чехии придется потрудиться на благо общества

В Чехии вступила в силу поправка в законе, которая предусматривает понижение пособия для безработных.

Жители Чехии, которые более полугода будут состоять на учете по безработице, будут получать чуть больше половины прожиточного минимума. Сейчас в Чехии он равен 3 410. Таким образом, безработные смогут рассчитывать на финансовую помощь от государства только в размере 2 200 крон.

Чтобы получать «повышенное» пособие и спустя полгода, безработным предложат заслужить его работой на благо общества. Отработать нужно будет не менее 20 часов в месяц. Если к ним добавить еще 10 часов, то государство за это доплатит, и общая сумма пособия составит 4 000 крон.

Поправка в закон уже вступила в силу. Изменения коснутся первых безработных через полгода. Сколько жителей Чехии будет получать меньшие пособия по безработице, пока неизвестно. На данный момент на учете состоят 66 тысяч человек.

По закону, биржи труда не обязаны подыскивать общественно полезную работу для безработных. Тем предлагается самим проявить инициативу. Пользу обществу могут приносить не только уборка улиц, но и волонтерство в некоммерческих или благотворительных организациях. Например, можно помогать пожилым людям по хозяйству, убирать в школах и т.д.

Точного списка работ, которые будут засчитываться для получения «повышенного» пособия, не существует. И хотя биржи труда не обязаны помогать искать подобную работу, они все-таки будут предлагать некоторые вакансии с учетом квалификации безработного.

Источник: aktualne.cz