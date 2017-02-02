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В Прагу вернулся смог

В Прагу вернулся смог

artyommm 456 0
Сегодня, 2 февраля, утром метеорологи объявили смоговую ситуацию в Праге и Среднечешском крае.
В Прагу вернулся смог

Сегодня, 2 февраля, рано утром метеорологи объявили смоговую ситуацию в Праге и Среднечешском крае, где содержание летучих частиц в воздухе превысило норму. Проблемы с чистотой воздуха в Чехии сейчас наблюдаются также в Пардубицком, Краловеградецком и Злинском краях. 

В ближайшее время может быть дан сигнал к жесткому регулированию, согласно которому предприятиям с выбросами в атмосферу придется ограничить работу. Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт.

Из-за высокой концентрации пыли в воздухе рекомендовано сократить поездки на автомобилях. Метеорологи также посоветовали людями с хроническими заболеваниями дыхательных путей, болезнями сердца, пожилым людям и маленьким детям ограничить физическую активность на улице, чтобы избежать более частого дыхания.

В четверг мэрия Праги снова обратилась к столичным водителям и тем, кто приезжает из регионов, с просьбой оставить автомобили и воспользоваться общественным транспортом. Ранее магистрат рассматривал возможность сделать проезд в нем бесплатным, но смог прошел. Заместитель мэра по вопросам транспорта Петр Долинек тогда сказал, что, если качество воздуха снова ухудшится, мэрия будет опять рассматривать отмену оплаты проезда в общественном транспорте. Ограничения для автомобилистов в Праге не рассматривают. 

Смоговую ситуацию объявляют в том случае, если половина метеостанций зарегистрирует в течение 12 часов содержание пыли в воздухе в размере 100 мкг на 1 кубический метр. При этом не ожидается улучшений. Если условия ухудшаются, то наступает регулирование.

Источник: lidovky.cz

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Темы
транспорт экология погода Прага
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