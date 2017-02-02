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Пражский зоопарк разыскивает детей по фотографии

Пражский зоопарк разыскивает детей по фотографии

artyommm 760 0
Весной этого года зоопарк Праги будет встречать 60-миллионного посетителя. В 1975 году была сделана фотография с 25-миллионым посетителем и его компанией. Выросших детей хотят разыскать и пригласить на открытие сезона.
Пражский зоопарк разыскивает детей по фотографии

В 1975 году зоопарк Праги торжественно приветствовал 25-миллионного посетителя и других детей, которые вместе с ним пришли посмотреть на животных. Это событие было запечатлено на фотографии. Теперь пражский зоопарк хочет разыскать тех «детей» и пригласить их на открытие главного сезона в нынешнем году. Общественность просят помочь с поиском этих людей.

Известен только тот факт, что тогдашними 25-миллионными посетителям были гимнасты, которые заглянули в пражский зоопарк во время Спартакиады. С тех пор прошло 42 года и 35 млн новых посетителей зоопарка Праги. Как рассказал директор Мирослав Бобек, этой весной пражский зоосад готовится принять уже 60-миллионного посетителя, и это событие было решено отметить весьма нетрадиционным образом.

Тех, кто узнает детей на фотографии, просят написать на почту detizfotografie@zoopraha.cz. К слову, написать можно не только по поводу снимка, но и просто – поделиться своими впечатлениями и наблюдениями тех лет или фотографиями в зоопарке, сделанными в 70-е гг. Авторы самых интересных писем и фотографий, а также «детективы», которые найдут бывших детей на снимке, будут награждены годовым абонементом на посещение зоопарка и другими призами.

 25-миллионный посетитель пришел в пражский зоопарк 24 июня 1975 года. Автор фото Vladimír Motyčka, Lidovky.cz

Источник: lidovky.cz

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