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Чешские аптеки остались без конопли

Чешские аптеки остались без конопли

artyommm 720 0
Государство пытается найти подходящего дистрибьютора, который сможет привезти медицинскую марихуану из-за границы.
Чешские аптеки остались без конопли

С 1 февраля из чешских аптек исчезла медицинская марихуана. У последней поставки от чешского производителя истек срок годности, а нового дистрибьютора государству пока не удалось найти. 

Медицинскую марихуану используют в качестве вспомогательного средства при лечении хронический болей, неврологических заболеваний, рассеянного склероза, онкологических заболеваний и ВИЧ.

Купить медицинскую марихуану в Чехии можно исключительно по электронному рецепту, выписать который могут только 26 врачей на всю страну. Продается лекарственная трава в 25 аптеках. Ежемесячно за ней обращается около 25 пациентов, в среднем каждый из них употребляет каждый месяц около 10 г. Стоимость одного грамма колеблется в пределах 100 крон. Привезенная из-за рубежа марихуана стоит приблизительно в три раза дороже.

Ранее чешским поставщиком конопли в аптеки являлась компания Elkoplast, но срок ее договора с Государственным институтом по контролю над лекарствами истек. К тому же существовали разногласия между производителем и государственным учреждением по поводу подтверждения качества сырья. Всего Elkoplast поставил только 11,2 кг конопли из предполагаемого объема 41 кг.

Чтобы не допустить исчезновения медицинской марихуаны из аптек, был выписан тендер на импорт лекарственной травы, но ни один из поставщиков не соответствовал условиям. Подать заявку на участие в новом тендере можно до середины марта. Если удастся найти подходящего дистрибьютора, который привезет марихуану из-за границы, то она появится в чешских аптеках не раньше, чем в конце лета или начале осени. Пока ни один поставщик не подал заявку на участие в тендере.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
марихуана Аптеки Чехия Медицина и фармацевтика
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