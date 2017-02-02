Чехи снова увидят чернокожего парня из буклета Lidl в рекламе

Появление чернокожей модели в рекламном буклете магазинов Lidl вызвало у многих чехов бурю негодования. Теперь парень будет рекламировать в Чехии смартфон.

Чернокожий манекенщик Альфа Диа, который своим появлением в рекламных буклетах супермаркета Lidl вызвал у некоторых чехов бурное возмущение, получил еще один заказ для чешского рынка. На этот раз он стал лицом рекламы смартфона Xiaomi Mi Mix.

Компания Lion Mobile, один из независимых поставщиков моделей бренда Xiaomi на чешский рынок, в своей рекламе инновационного «безрамочного» смартфона Mi Mix выступила против проявлений расизма и ксенофобии в обществе. Это относится к тем людям, которые в начале января критиковали сеть Lidl за то, что в своих буклетах со спортивной одеждой магазин выбрал чернокожую модель.

Альфа Диа на фотографиях Lion Mobile и ее интернет-магазина Xiaomimobile стал официальным лицом модели Mi Mix – смартфона с керамическим корпусом, крупным 6,4-дюймовым дисплеем и практически полным отсутствием рамки вокруг него.

«Если мы можем покупать электронику из Китая, то я не вижу причины, почему бы не выпустить рекламные фотографии с чернокожей моделью. Мне кажется это естественным. Мы постоянно ведем переговоры с китайцами. Они отличаются от нас, у них другие традиции, культура, поведение. Но нет смысла представлять, что других людей не существует. Я считаю это глупостью и ограниченностью. Поэтому мы сделали эти фотографии. Для нас не важен цвет кожи и происхождение человека», – прокомментировал сотрудник фирмы Йиржи Оплетал.

Источник: idnes.cz