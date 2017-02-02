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В Праге сильная гололедица, 45 человек пострадали

В Праге сильная гололедица, 45 человек пострадали

artyommm 384 0
Жителей Праги просят быть осторожными на улице из-за сильной гололедицы.
В Праге сильная гололедица, 45 человек пострадали

Прагу, Либерецкий, Карловарский, Устецкий и Пльзеньский края накрыли ледяной дождь и гололедица. Машины скорой помощи в столице из-за этого позднее выезжают по вызовам. Автобусы по некоторым маршрутам прекратили движение. 

Гололедица в Праге уже после 10:00 начала создавать проблемы пешеходам, водителям и автобусам общественного транспорта. Техническое управление коммуникаций отправило на улицы всю технику. Все машины скорой помощи также выехали в город. По информации из твиттера, в Праге к 15:00 при падении на льду пострадали 45 человек. В среднем их возраст 60 лет, и они получают в основном травмы конечностей и головы.

С 9:00 на улицах т.н. первой очереди в Праге работали дорожные посыпальные машины (всего 70 единиц). Затем они принялись и за остальные дороги. На улицы также вышла 51 машина для уборки улиц. Сотни сотрудников очищали тротуары вручную и с помощью техники. По информационным табло для водителей передают предупреждение о гололедице. 

По информации Транспортного предприятия, проблемы из-за гололедицы отразились и на некоторых автобусных маршрутах. После 11:00 было остановлено движение по маршрутам 124, 148, 172, 245 и 255.

Источник: rozhlas.cz

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погода дороги Прага
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