В Праге сильная гололедица, 45 человек пострадали

Жителей Праги просят быть осторожными на улице из-за сильной гололедицы.

Прагу, Либерецкий, Карловарский, Устецкий и Пльзеньский края накрыли ледяной дождь и гололедица. Машины скорой помощи в столице из-за этого позднее выезжают по вызовам. Автобусы по некоторым маршрутам прекратили движение.

Гололедица в Праге уже после 10:00 начала создавать проблемы пешеходам, водителям и автобусам общественного транспорта. Техническое управление коммуникаций отправило на улицы всю технику. Все машины скорой помощи также выехали в город. По информации из твиттера, в Праге к 15:00 при падении на льду пострадали 45 человек. В среднем их возраст 60 лет, и они получают в основном травмы конечностей и головы.

С 9:00 на улицах т.н. первой очереди в Праге работали дорожные посыпальные машины (всего 70 единиц). Затем они принялись и за остальные дороги. На улицы также вышла 51 машина для уборки улиц. Сотни сотрудников очищали тротуары вручную и с помощью техники. По информационным табло для водителей передают предупреждение о гололедице.

#ledovka: Během 3 hodin se při pádu na ledu zranilo 45 lidí. Průměrný věk upadnuvších je 60 let, jsou zraněni na končetinách a hlavě. — ZZS HMP (@zzshmp) 2 февраля 2017 г.

По информации Транспортного предприятия, проблемы из-за гололедицы отразились и на некоторых автобусных маршрутах. После 11:00 было остановлено движение по маршрутам 124, 148, 172, 245 и 255.

Источник: rozhlas.cz