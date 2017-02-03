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Страшный сон автобазаров: За скрученный пробег в Чехии будут лишать техпаспорта

Страшный сон автобазаров: За скрученный пробег в Чехии будут лишать техпаспорта

artyommm 336 0
Чешское правительство рассматривает возможности борьбы со скручиванием пробега у подержанных машин и ужесточения наказания за это.
Страшный сон автобазаров: За скрученный пробег в Чехии будут лишать техпаспорта

Практически у каждого подержанного автомобиля, который продается на авторынках в Чехии, скручен пробег. На данный момент за умышленное изменение данных о пробеге грозит штраф в размере десятков тысяч крон. Со следующего года в силу может вступить закон, по которому такие автомобили будут признаваться технически неисправными. Продавцов будут лишать техпаспорта.

На прошлой неделе Верховный административный суд оштрафовал крупнейший рынок подержанных машин в Чехии AAA Auto на 100 тысяч крон. Компания два раза пыталась продать автомобиль со скрученным пробегом. 

Чешское правительство собирается еще больше ужесточить наказание за умышленное изменение данных о пробеге. Новый законопроект предполагает, что, если во время прохождения техосмотра будет выявлено, что пробег был скручен, то машину признают пригодной к эксплуатации только на срок 30 дней. 

За это время ее владельцу нужно будет предъявить документ, из которого будет видно, что изменения данных было невозможно избежать с учетом проведенного ремонта. В противном случае автомобиль будет признан непригодным к эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-отделе Министерства транспорта Чехии.

Клиенты автобазаров могут не опасаться, что лишатся машины в случае, если на станции технического осмотра откроется умышленное изменение данных о пробеге. Эту информацию будут проверять при осмотре перед регистрацией, который всегда предшествует смене собственника.

Изменение показателей тахометра будет расцениваться как административное правонарушение, за которое будет предусмотрен штраф в размере до полумиллиона крон для физлиц; для юрлиц – еще выше. Штрафовать хотят и фирмы, которые проводят ремонт машин и не делают запись об этом, а также не указывают факт изменения данных счетчика пробега.

Источник: idnes.cz

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Темы
Автомобили законопроект авторынок
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