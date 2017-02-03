Впервые в Чехии: Школьников готовят к риску вооруженного нападения

Каждая вторая школа на юге Чехии уже прошла теоретическую часть курса по подготовке к возможному нападению вооруженного человека. Детей учат, что делать в критических ситуациях.

Школьников на юге Чехии начали готовить к возможному нападению вооруженного человека. Это первый в своем роде учебный проект в стране. В школах проводят специальные курсы, которые ведут эксперты в области безопасности. Со студентами и учителями работают полицейские и медики. Задача лекций и практических занятий – научить правильно реагировать в случае угрозы.

Начальник южночешской полиции Лудек Прохазка считает, что, хотя риск вооруженного нападения на школу в регионе низкий, исключить его нельзя. Полицейские говорят, что школы должны быть готовы к подобным критическим ситуациям.

Теоретическую часть уже освоили 50% школ на юге Чехии. Далее следует практика, в ходе которой учеников научат, что делать, если нападающий проник в здание. В первую очередь нужно постараться заблокировать вход в помещение, чтобы не пустить преступника. Затем как можно скорее вызвать полицию и вывесить на окне информацию о количестве присутствующих людей и раненых.

В последний раз трагедия в чешском учебном заведении произошла в октябре 2014 года, когда на среднюю школу в городе Ждяр-над-Сазавоу напала психически больная женщина с оружием. В результате погиб ученик Петр Вейвода.

Источник: ceskatelevize.cz