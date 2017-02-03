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Названы регионы Чехии, где люди меньше живут из-за бедности

Названы регионы Чехии, где люди меньше живут из-за бедности

artyommm 51 0
В Чехии сравнили продолжительность жизни и доходы населения во всех областях и обнаружили взаимосвязь между этими параметрами.
Названы регионы Чехии, где люди меньше живут из-за бедности

В регионах Чехии, где людям не хватает денег и они находятся на грани нищеты, наблюдается более низкая продолжительность жизни, чем в более успешных областях. К таким выводам эксперты пришли в результате сравнения статистики в области здравоохранения и исследований о бедности и материальной депривации.

Дольше всех, согласно исследованию, несмотря на шум, стресс и смог, живут пражане. У них на данный момент и самые высокие зарплаты в стране. За 2015 года средняя ежемесячная зарплата до вычета налогов составила 33 852 кроны.

Меньше всего живут люди на западе и севере республики. Там зарплаты намного ниже среднереспубликанского уровня – 26 467 крон. В Карловарском крае ежемесячная зарплата до вычета налогов составляла 22 750 крон.

Продолжительность жизни в Праге, где самые высокие зарплаты, больше всего по республике. В 2014-2015 гг. мужчины доживали здесь в среднем до 77,7, а женщины – 82,6 года. Согласно данным статистик за 2015 год, по сравнению со всеми жителями страны пражане живут дольше в среднем на 1,9 года (мужчины) и на 1,2 года (женщины). Хуже всего с дожитием в Чехии обстоят дела в Устецком, Моравскосилезском и Карловарском краях. В Устецком крае в 2014-2015 гг. мужчины доживали в среднем до 73,9 года, а женщины – до 79,6 года, и это было меньше всего по республике. 

Исследование агентства Median подтверждает: на северо-западе Чехии и в Моравскосилезском крае на среднюю продолжительность жизни крайне негативно влияет материальная депривация. Эксперты говорят, что в северо-западной части республики 13,5% домохозяйств приходится отказывать себе в удовлетворении базовых потребностей, в Моравскосилезском крае таких домохозяйств – 12%. При этом средний показатель для всей Чешской республики – 7%, в Праге – 6%. 

Таким образом, данные о продолжительности жизни связаны с уровнем материального благосостояния региона. Меньше всего живут люди в областях, где самые низкие зарплаты (10 220 крон в месяц на каждого члена домохозяйства в 2015 году) и выше материальная депривация.

Под материальной депривацией понимается невозможность домохозяйства позволить себе четыре из девяти следующих пунктов: автомобиль, стиральную машину, цветной телевизор, телефон, оптимальное отопление, мясо в рационе каждый второй день, недельный отпуск на каждого члена семьи, неожиданный расход в размере 9 700 крон (в 2015 г.) и все платежи за жилье.

Источник: novinky.cz

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