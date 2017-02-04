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В Праге появится экспертная комиссия по интеграции иностранцев

В Праге появится экспертная комиссия по интеграции иностранцев

artyommm 498 0
Иностранцы в Праге составляют более 5% населения столицы, поэтому магистрат решил всерьез заняться вопросом их интеграции.
В Праге появится экспертная комиссия по интеграции иностранцев

В Праге будет создана специальная комиссия по интеграции иностранцев. Уже два года работает комитет представительства национальных меньшинств. Прага решила основать подобный комитет по той причине, что в столице на данный момент иностранцы составляют более 5% населения.

Новая комиссия будет предлагать рекомендации и положения к рассмотрению и дальнейшему принятию конкретных действий. Возглавит комиссию Ондржей Мировский. Она будет участвовать в разработке концепции интеграции иностранцев и других стратегических материалов. Первое заседание уже запланировано на конец февраля или начало марта. 

В 2015 году в магистрате была создана рабочая группа по решению проблем миграции, которая должна была заниматься притоком мигрантов. Но мэрия ее упразднила, так как ситуация с волной миграции оказалась стабильной. В случае необходимости рабочую группу могут снова созвать.

Согласно переписи населения 2011 года, иностранцы в Праге составляют 5,46% от общего числа горожан. Все эти иностранцы относятся к тому или иному национальному меньшинству, представленному в Совете правительства по вопросам нацменьшинств. Речь идет о 168 тысячах иностранцев, и это почти половина от их общей численности в Чехии.

Источник: denik.cz

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иностранцы магистрат Прага правительство
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