В Праге появится экспертная комиссия по интеграции иностранцев

Иностранцы в Праге составляют более 5% населения столицы, поэтому магистрат решил всерьез заняться вопросом их интеграции.

В Праге будет создана специальная комиссия по интеграции иностранцев. Уже два года работает комитет представительства национальных меньшинств. Прага решила основать подобный комитет по той причине, что в столице на данный момент иностранцы составляют более 5% населения.

Новая комиссия будет предлагать рекомендации и положения к рассмотрению и дальнейшему принятию конкретных действий. Возглавит комиссию Ондржей Мировский. Она будет участвовать в разработке концепции интеграции иностранцев и других стратегических материалов. Первое заседание уже запланировано на конец февраля или начало марта.

В 2015 году в магистрате была создана рабочая группа по решению проблем миграции, которая должна была заниматься притоком мигрантов. Но мэрия ее упразднила, так как ситуация с волной миграции оказалась стабильной. В случае необходимости рабочую группу могут снова созвать.

Согласно переписи населения 2011 года, иностранцы в Праге составляют 5,46% от общего числа горожан. Все эти иностранцы относятся к тому или иному национальному меньшинству, представленному в Совете правительства по вопросам нацменьшинств. Речь идет о 168 тысячах иностранцев, и это почти половина от их общей численности в Чехии.

Источник: denik.cz