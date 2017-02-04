Пражанам предложат жаловаться на город онлайн

Пражская мэрия сообщила о том, что в течение месяца город запустит специальное приложение и сайт для принятия жалоб и предложений от пражан.

В Праге запустят приложение и интернет-сайт zmente.to, на котором жители города смогут подать жалобу: например, о разбитой скамейке, разрушенном тротуаре или сломанном дереве. Также через приложение можно будет жаловаться на опоздания общественного транспорта.

Цель проекта – создать единое место, куда пражане смогут отправлять свои жалобы. Проект должны запустить уже в течение месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Долинек. На первой фазе к нему подключатся Пражское транспортное предприятие, Техническое управление коммуникациями и компания Ropid (Региональный организатор пражского интегрированного транспорта).

«Только эти три института в прошлом году получили больше 35 тысяч вопросов и предложений от горожан. Теперь они смогут получать их быстрее через сайт и приложение zmente.to», – рассказал Долинек.

Веб-сайт будет оптимизирован для мобильных телефонов, а приложение будет работать на ОС Android и iOS. На странице пользователи найдут 6 иконок: общественный транспорт, велотранспорт, коммуникации, зелень, общественное пространство и городская мебель.

Кликнув на какую-либо из этих иконок, можно будет послать сообщение, фотографию, указать местность на карте и оставить адрес своей электронной почты для ответа.

«Смартфон сегодня есть у большинства жителей Праги. Через приложение можно будет отправлять любые замечания: даже мелкие. Достаточно сфотографировать проблему и отослать, это займет всего минуту», – добавил Долинек.

По его словам, пражане смогут отсылать замечания о недостающих знаках, повреждениях городской мебели вандалами и др.

Мэрия таким образом хочет дать горожанам возможность самим участвовать в улучшении жизни в Праге. Все сообщения будут принимать сотрудники магистрата и его институтов.

Источник: Euro.cz