Забытые в чешском поезде вещи можно будет найти онлайн

Каждый год пассажиры забывают в чешских поездах тысячи вещей. Теперь их можно будет найти через единую базу находок – онлайн.

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За прошлый год пассажиры «Чешских дорог» забыли в поездах 18 000 вещей, и с каждым годом это число растет. В этом году жители Чехии получат возможность найти свой багаж, мобильный телефон или другую забытую в поездах перевозчика вещь онлайн. «Чешские дороги» уже начали тестирование Национальной базы находок.

Все, что пассажиры, проводники или заведующие станциями будут находить на вокзалах или в поездах, будет внесено в онлайн базу данных. Проводник сможет вносить в нее информацию с помощью своей карманной кассы, через которую он выдает билеты. Благодаря этому потерянную вещь можно будет найти уже через несколько минут. Для этого достаточно будет только подключения к интернету на мобильном телефоне.

«Пассажирам больше не придется искать забытые вещи в разных местах. Теперь вся информация будет храниться в единой базе данных. Сотрудникам ЧД в поездах больше не нужно будет сообщать о находках по телефону: при записи через их карманное оборудование информация автоматически будет посылаться в Национальную базу находок», – рассказала сотрудница Чешских дорог Надежда Блудевска.

В базе будет отражено и дальнейшее передвижение находок, т.е. передача на станцию и выдача владельцу.

Пока проект находится на стадии тестирования. Через три месяца база данных должна перейти на полноценную работу. В будущем к порталу хотят подключить и других перевозчиков.

Источник: idnes.cz, ČTK