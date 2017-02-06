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Названы самые загруженные трамвайные маршруты и остановки в Праге

Названы самые загруженные трамвайные маршруты и остановки в Праге

artyommm 425 0
Транспортное предприятие Ropid обнародовало результаты исследования за прошлый год.
Названы самые загруженные трамвайные маршруты и остановки в Праге

Ежедневно трамваи в Праге перевозят в среднем 1 069 863 пассажира, согласно последнему исследованию транспортной компании Ropid за прошлый год. По сравнению с 2014 годом, на трамваях стало ездить на 1,78% больше людей. 

Самым загруженным трамвайным маршрутом назван №22, остановкой – «Андел» (Anděl); больше всего пассажиров ежедневно проезжает по участку от Карловой площади до И.П. Павлова (Karlovo náměstí - I.P. Pavlova). В среднем один пассажир в Праге преодолевает на трамвае каждый день 2,87 км. 

Самый популярный маршрут в Праге, №22, в прошлом году ежедневно выбирали в среднем 118 075 пассажиров. В позапрошлом году их было на 11% больше. Снизить нагрузку удалось благодаря новому маршруту №6. Более 100 тысяч пассажиров ежедневно перевозили трамваи №9. И здесь тоже удалось добиться снижения пассажиропотока за счет новой линии №15. Третьим по загруженности в Праге стал трамвайный маршрут №10, которым каждый день пользовались 65 520 пассажиров.

Трамвайная остановка Anděl стала самой популярной, по данным за прошлый год. В день через нее проходило 83 480 пассажиров. Через участок между Карловой площадью и И.П. Карлова ежедневно проезжал 84 731 пассажир. На втором месте по востребованности оказался отрезок между Вацлавской площадью и улицей Йиндржишска (Václavské náměstí - Jindřišská), через который проехали 78 578 пассажиров. На третьем – трамвайный участок от И.П. Павлова до Площади мира (I. P. Pavlova - Náměstí Míru), через который проследовали 65 400 человек. На каждом из этих отрезков транспортное предприятие зарегистрировало увеличение количества пассажиров.

Ежедневно пражские трамваи ходят по 26 маршрутам, которые перевозят пассажиров с 5 до 24:00. В часы-пик интервалы прибытия на остановки составляют 8 мин, в остальное время – от 8 до 20 мин. Отдельные маршруты (9, 17 и 22) ездят в два раза чаще.

ТОП-5 самых загруженных трамвайных остановок в Праге

Anděl - l83 480 пассажиров    
Karlovo náměstí - 73.790    
I. P. Pavlova - 65.552    
Palmovka - 54.688    
Hradčanská - 44.184

ТОП-5 самых популярных маршрутов

22 - 118.075 пассажиров
9 - 101.226    
10 - 65.520    
26 - 58.548    
16 - 54.891

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
трамвай статистика Транспортное предприятие Праги транспорт
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