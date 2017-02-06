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Чешские метеорологи: Потепления не будет, морозная погода вернется

Чешские метеорологи: Потепления не будет, морозная погода вернется

artyommm 349 0
Метеорологи составили прогноз погоды на текущую неделю.
Чешские метеорологи: Потепления не будет, морозная погода вернется

Метеорологи вынуждены разочаровать тех, кто уже успел прочувствовать потепление до +10 градусов по Цельсию в минувшее воскресенье в отдельных областях Чехии. Весна не придет: на этой неделе снова намечаются морозные дни.

По словам Дагмар Гонсовой из Meteopress, в это время погодные условия могут быть любыми. В 2004 году в эти дни воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию, а в 2012 году преобладал арктический фронт, из-за чего холод достигал -10 градусов и более. Тем не менее, метеорологи успокаивают: ледяного дождя и замерзающих осадков не ожидается, а значит, гололедицы, которая отравляла жизнь чешским автомобилистам в последние дни, не будет.

Со вторника в Чехию придет похолодание. Утром температура воздуха опустится и будет варьироваться от -3 до -7 градусов по Цельсию. Днем максимальная температура составит -3 – +1 градус. Еще холоднее будет в среду и четверг. Утром будет от -7 до -11, днем – от -3 до -7 градусов по Цельсию. В пятницу температура воздуха днем составит -1 – -5 градусов. 

В субботу и воскресенье вернется температурная инверсия. В горах будет облачно с прояснениями или ясно, а в низинах – облачно. Температура воздуха утром при ясном небе составит -8 – -12 градусов по Цельсию, при низкой облачности - -5 – -8 градусов. В воскресенье днем будет -1 –  -5 градусов, в высших точках – от 0 до 1 градуса по Цельсию.

Источник: novinky.cz

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