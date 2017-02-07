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Мировая карта безопасности: Результат Чехии оказался лучшим в регионе

Мировая карта безопасности: Результат Чехии оказался лучшим в регионе

artyommm 349 0
Немецкая компания Marsh составила мировую карту политических рисков, которая является ориентиром для инвесторов.
Фото: pixabay.com
Мировая карта безопасности: Результат Чехии оказался лучшим в регионе

Согласно последнему изданию Карты политических рисков, Чехия признана одной из самых безопасных стран в Европе. Среди стран Центральной и Восточной Европы у нее самый лучший результат. 

Мировая карта политических рисков служит ориентиром для инвесторов и транснациональных компаний. Ее созданием занимается страховой маклер Marsh (Германия). Для анализа используются данные Business Monitor International в отношении более 200 стран мира. Все они потом делятся на пять групп (результат 80-100 – самый низкий риск, 0-20 – самый высокий).

По результатам исследования, Чехия может быть подходящим местом для инвестиций мировых компаний. Ее результат оказался 73,6 – самый лучший в Центральной и Восточной Европе. Польша получила отметку 70,4, Словакия – 70,0, Венгрия – 67,2. Чехия опередила и некоторые государства Западной Европы.

В элитную группу вошли страны с наивысшим баллом от 80 до 100. Таких оказалось в мире всего четыре: Швейцария (82,8), Норвегия (82,5), Сингапур (81,1) и Швеция (80,5). Во вторую группу (70-79) включено большинство стран Западной Европы, за исключением Италии (66,5), Португалии (68,5) и Испании (68,8). Результат Италии и вовсе оказался ниже, чем у Китая (68,4).

 marsh.com

Хуже всего себя показали страны Африки: Ливия, Зимбабве, Сомали, Судан, Южный Судан, Чад и Центральноафриканская республика. Среди стран вне африканского континента плохие результаты у Гаити, Йемена и Сирии.

Эксперты предупреждают, что, несмотря на привлекательные оценки Европы и Северной Америки, в этих регионах нельзя полностью исключить риски. Достаточно вспомнить о брексите, который внес неопределенность в торговые отношения Великобритании и ЕС. Из-за политики Дональда Трампа в США нарастает напряжение не только между традиционными партнерами, но и между Вашингтоном и его давними соперниками. 

В пресс-релизе компании Marsh говорится, что «задачей наших дней является поиск правильного пути между выполнением обещаний, данных избирателям, и сохранением функций истеблишмента и экономики».

Источник: euro.cz

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