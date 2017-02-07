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Министерство сравнит качество одинаковых продуктов в Чехии и Германии

Министерство сравнит качество одинаковых продуктов в Чехии и Германии

artyommm 206 0
Чехия хочет покончить с разным качеством одних и тех же продуктов у себя и в Германии.
Министерство сравнит качество одинаковых продуктов в Чехии и Германии

Министерство сельского хозяйства собирается провести в первом полугодии большое сравнение продуктов, купленных в Чехии, Словакии и Венгрии, с продуктами, приобретенными в Австрии и Германии. Это необходимо для того, чтобы получить информацию об отличиях в качестве продуктов в ЧР и на Западе. Министерство хочет, чтобы этим вопросом всерьез занялся Евросоюз.

Растворимый кофе Jacobs Krönung, который продается в Чехии, содержит на треть меньше кофеина, чем кофе этого же бренда на полках магазинов в Германии. То же, например, касается и маргарина Rama: его немецкая версия содержит на 10% больше жира, чем чешская, но стоит она при этом дешевле.

Чешское правительство самостоятельно не может решить проблему с качеством одних и тех же продуктов в разных странах. С помощью исследования оно собирается собрать данные, которые могли бы в последующем быть использованы для изменения европейского законодательства в отношении продуктов с одинаковым составом по всему ЕС.

Этой проблемой уже 6 лет занимается чешский евродепутат Ольга Сегналова. По ее поручению было проведено исследование, в результате которого открылось, что Coca-Cola и кофе Tchibo Espresso в разных странах ЕС имеют разные вкусы. Она подняла этот вопрос в Еврокомиссии, но там сказали, что было использовано недостаточное количество образцов, и у разных стран разные вкусовые приоритеты. При этом важнее всего, по мнению еврокомиссаров, чтобы соблюдались нормы здравоохранения. 

С новым исследованием Чехии удастся поднять тему двойственного качества одних и тех же продуктов на уровне ЕС.

Источник: idnes.cz

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