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Феномен Minecraft: в Чехии выяснили, чем опасна для детей популярная игра

Феномен Minecraft: в Чехии выяснили, чем опасна для детей популярная игра

Vladislava M 47 0
В Чехии провели специализированное исследование, которое показало, какую опасность может представлять для детей компьютерная игра Minecraft.
Фото: minecraft.com
Феномен Minecraft: в Чехии выяснили, чем опасна для детей популярная игра

Профилактический центр при Педагогическом факультете университета Палацкого в Оломоуце изучил популярную компьютерную игру Minecraft и ее влияние на детей. В Чехии исследование под названием Fenomén Minecraft прошло в сотрудничестве с фирмами Google и Vodafone. К нему подключилось больше 2300 активных игроков из всех краев Чехии. Большинство из них – дети.

Игра Minecraft в Чехии одна из самых популярных среди детей, но в нее играют и взрослые. Игра позволяет детям реализовать все их желания, предлагает им место и время для активного отдыха, своеобразно их обучает.

«Игра ориентирована на детские творческие возможности и их развитие, она дает детям возможность выразить себя и свои фантазии. В этом смысле ее можно оценить однозначно позитивно. Но она настолько привлекательна для детей, что очень быстро заполняет все их свободное время и вытесняет другие виды активности», – рассказал Камил Копецки из профилактического центра при Университете Палацкого в Оломоуце.

Результаты исследования, которое длилось несколько месяцев, показали, что дети проводят за этой игрой слишком много свободного времени. Так, 23,68% несовершеннолетних игроков играет в Minecraft больше 11 часов в неделю; 13,73% – больше 16 часов в неделю. Больше 44% игроков играет в Minecraft каждый день: в будние и выходные.

 

Дети сообщили, что больше половины родителей ограничивает продолжительность их игры (61,18%). Также исследование показало, что больше половины игроков (51,69%) привлекли к игре друзья, которые уже играли в Minecraft. С ними дети играют чаще всего.

Как и в других онлайн-сферах, многие игроки Minecraft становятся жертвами разных видов кибернетической агрессии. Некоторые пользователи разрушают то, что игроки создают в мире Minecraft. Другие игроки проявляют вербальную агрессию, используют оскорбления, шантаж и угрозы. С такими формами агрессии столкнулось 31,93% игроков. 5% игроков подтвердило, что пользователи, с которыми они вместе играли, просили их прислать откровенные фотографии.

По словам Копецкого, больше 41% игроков не встретилось в игре Minecraft с кибернетической агрессией и другими опасными явлениями. Поэтому игру можно назвать безопасной средой. Ситуации, когда дети сталкиваются с серьезными формами кибернетической агрессии, становятся, скорее, исключением, чем нормой в этой игре.

 

Тем не менее, исследование подтвердило, что Minecraft вызывает у детей поведенческую зависимость. Примерно 16% игроков признались, что находятся на грани зависимости от игры. 28,23% игроков подтвердили, что теряют счет времени во время игры; 22,40% чувствуют жжение в глазах; 21,68% испытывают боль в спине. Также дети подтвердили, что во время игры у них могут болеть руки, запястья, голова, нарушается расписание дня, еды и сна.

Специалисты утверждают, что родителям очень важно ограничивать время игры детей и внимательно относиться ко всему, что дети делают онлайн, так как виртуальная реальность представляет риск, как и обычная жизнь.

Подробная информация об исследовании Fenomén Minecraft в Чехии находится на сайте www.e-bezpeci.cz.

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Темы
игры Игры для ПК и консолей дети Чехия
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