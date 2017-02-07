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Чешские ученые: Что происходит с мозгом потомков переживших Холокост?

Чешские ученые: Что происходит с мозгом потомков переживших Холокост?

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Чешские ученые ищут биологические доказательства генетической памяти о Холокосте.
Фото: pixabay.com
Чешские ученые: Что происходит с мозгом потомков переживших Холокост?

Ученые в Брно проводят уникальное исследование: они изучают влияние травматичного жизненного опыта переживших Холокост на следующие поколения. Исследователи Центральноевропейского технологического института (CEITEC) единственные в мире, кто подключил к исследованию также внуков и внучек систематически истребляемых евреев, цыган и гомосексуальных мужчин. 

Ученым уже удалось выявить, что потомки выживших могут страдать повышенной чувствительностью или, наоборот, лучше переносить стресс. Поэтому неврологи из Брно сейчас ищут биологические доказательства, например, изменений в структуре мозга. Руководитель исследования Иван Ректор говорит, что эта проблема по-прежнему актуальна: полученные результаты можно будет примерить, к примеру, к жертвам войны в Сирии и их потомкам.

Ученые работают с гипотезой, что последствия ужасов нацистской войны могут продолжать передаваться на генетическом уровне. Исследование уникально тем, что поставлена цель – найти биологические доказательства передачи подобного «наследства». Первых результатов можно ждать уже через два года.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Холокост учёные Брно
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