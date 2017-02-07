Транспортное предприятие рассказало о первом электробусном маршруте в Праге

Прага хочет переходить на экологичный общественный транспорт, не загрязняющий окружающую среду, – электробусы.

Фото: Жижков, pixabay.com

Транспортное предприятие собирается бороться со смогом в Праге с помощью новых электробусов. Первый полностью электрифицированный маршрут должен соединить Жижков и центр столицы. Ожидается, что первых пассажиров электробусы по линии №207 начнут перевозить с осени следующего года.

Кроме того, что этот вид транспорта позволяет беречь окружающую среду, он также более выгодный с экономической точки зрения – благодаря более дешевому электричеству и использованию уже готовых трамвайных сетей, - считают в Транспортном предприятии Праги.

Для полной электрификации одного из основных автобусных маршрутов в Праге предстоит купить 14 электробусов. Они будут заряжаться от трамвайной бесперебойной сети на станции Ограда, ночью – в гараже Вршовице.

Решение о полной электрификации маршрута № 207 было принято после того, как в течение года электробусы тестировали на маршрутах № 163 и 213. За это время они проехали более 100 тысяч километров.

Транспортное предприятие также подготавливает тестовый проект «электробуса с динамической зарядкой». Он должен появиться на более протяженных маршрутах и с перепадами высот, так как зарядка только на станциях вносит определенные ограничения на его использование. Новый проект поможет найти возможности зарядки во время движения, чтобы положительные эффекты от транспорта без загрязнений можно было применить на самых важных и перегруженных автобусных маршрутах пражского общественного транспорта.

Источник: aktualne.cz