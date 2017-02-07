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Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе

Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе

Vladislava M 304 0
Чешский сценарий Lidl повторился в Словакии: местная фирма по производству спортивной одежды Nebbia подверглась критике за рекламу с негром.
Фото: Facebook/Nebbia Žilina
Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе

Шквал критических комментариев в социальной сети вызвала реклама словацкой фирмы спортивной одежды Nebbia, которая представила в рекламе чернокожего мужчину. Компания защитила свою модель. С аналогичной проблемой недавно столкнулась международная сеть магазинов Lidl в Чехии, которая в рекламном буклете также сфотографировала афроамериканца.

«Человек на нашей фотографии – наш хороший друг Деннис. Он европеец, как и ты. У него есть высшее образование и фигура, которой у тебя никогда не будет. Дома у него красивая жена (она белая и блондинка). Фантастическая фигура Денниса и его спортивные результаты стали причиной, по которой мы пригласили его в нашу команду», – написал исполнительный директор словацкой компании Nebbia Мартин Пецко в ответ на расистские комментарии.

Ненавистные комментарии посыпались в социальной сети Facebook к посту компании, который фирма Nebbia опубликовала на прошлой неделе. В нем рекламировали спортивную одежду, которую представлял чернокожий мужчина и белая модель. «Вам уже достаточно холодных зимних дней? Освежитесь с нашей коллекцией!», – говорится в посте.

Чернокожая модель Nebbia – 28-летний Деннис Йохансен, который родился в Кении и с 2 лет рос в Норвегии. Словацкая компания работала с ним и раньше. Пецко заявил, что расистские комментарии расстроили фирму.

В Чехии в январе вызвала бурю негодования реклама в буклете сети магазинов Lidl. Оскорбления посыпались в адрес модели Альфа Диа, который родился в Сенегале и живет в Берлине. Расистские комментарии чехов привлекли к себе внимание и в других европейских странах, среди которых была Словакия, Венгрия и Германия. Компания Lidl в ответ на критику снова пригласила того же манекенщика для рекламы смартфона на чешском рынке.

Источник: echo24.cz

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Темы
реклама одежда Словакия
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