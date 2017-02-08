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Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости

Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости

Vladislava M 51 0
Портал Mapy.cz объединил систему координат с Кадастром недвижимости: теперь информацию о конкретном объекте можно получить намного проще.
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости

Чешский сервис Mapy.cz запустил новую функцию. Теперь к деталям адресов, улиц и координат добавились ссылки на Кадастр недвижимости. По ним можно легко получить подробную информацию о конкретном участке. Об этом портал Seznam сообщил в социальной сети Facebook.

Чтобы получить информацию из Кадастра, достаточно обозначить участок или конкретное здание, а затем кликнуть на ссылку «Информация о земельном участке в Кадастре недвижимости» (Informace o parcele v Katastru nemovitostí). По ссылке появится информация об участке: кроме того, за 50 крон можно получить выписку или копию карты из кадастра.

Функцию удалось запустить путем объединения системы координат с данными из кадастра.

«Нам удалось перевести конкретные места из системы координат, которую мы используем на Mapy.cz, в систему кадастра. Информацию о координатах мы отправляем обычным путем», – объяснил способ объединения карт менеджер компании Mapy.cz Мартин Фукс и добавил, что подобная функция может появиться на сервисе Sreality.cz.

Портал добавляет к своим картам все новые и новые функции. Например, в прошлом году на карте появились парковки в Праге. Зимой этого года на карту добавили беговые и альпинистские маршруты.

Источник: Lupa.cz

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недвижимость Чехия
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