В Пльзене судят первого чеха, который хотел присоединиться к Исламскому государству

В суде обвиняемый рассказал, как он перешел в ислам, зачем собирался ехать в Сирию и почему решил присоединиться к Исламскому государству.

Чех, которого судят за то, что он хотел присоединиться к организации Исламское государство, ехал в Сирию не для того, чтобы убивать. «Я хотел поехать туда, чтобы они убили меня», – заявил в Краевом суде Пльзеня обвиняемый Ян Силовски. Также чех признался в том, что перешел в ислам 4 года назад. В своем окружении он не знал других мусульман и не общался с мусульманами ни по телефону, ни по интернету.

4 года назад чех из Спалены-Поржича на юге Пльзенского края купил Библию и Коран. Он прочитал обе книги и решил перейти в ислам. Никто из его окружения об этом не знал: даже его мать и ближайшие родственники.

Силовски хотел поехать в сирийский город Джарабулус.

«Я хотел найти там кого-то из ИГ и сказать им, что я приехал присоединиться к ним. Чтобы они меня потом куда-нибудь отправили», – сказал чех в суде.

В Сирию Силовски поехал без каких-либо контактов. У него даже не было представления, что он там будет делать. По словам чеха, он особенно об этом не думал и надеялся, что ИГ пошлет его на битву, где его быстро застрелят военные сирийской армии.

Молодой человек хотел присоединиться к Исламскому государству, несмотря на то, что он не умел стрелять и не держал в руках оружия. По словам чеха, он стрелял только один раз в жизни из пневматического ружья.

Силовски также заявил, что он согласен со стремлением ИГ объединить исламские страны и создать единый халифат, но методы организации он считает слишком жестокими.

Силовского обвиняют в подготовке террористического нападения, за что ему грозит 12-20 лет тюрьмы или исключительное наказание, включая пожизненное заключение. Суда он под арестом ожидал с июля прошлого года.

21-летнего чеха задержали в январе прошлого года в Турции в международном аэропорту в Стамбуле. При себе у него был внутригосударственный билет до границы с Сирией. Уже в аэропорту его отвели на допрос и забрали телефон. В нем обнаружили информацию об ИГ, и чех признался, что направлялся в Сирию.

Рассматривать дело в Краевом суде будут три дня. Не исключено, что на третий день суд вынесет приговор.

Источник: ČTK