Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона

Полиция просит свидетелей происшествия позвонить по номеру 158 и рассказать, как водитель вел себя на магистрали. У 38-летнего мужчины обнаружили на следующий день содержание алкоголя в крови на уровне трех промилле.

Полиция разыскивает свидетелей, видевших 31 января на магистрали D2 фуру синего цвета, из которой на дорогу высыпалась 21 тонна бетонных блоков. Водитель синей фуры MAN таким образом спровоцировал четыре ДТП, при которых один человек получил травмы. Магистраль была на несколько часов перекрыта, – сообщается на официальном сайте полиции.

38-летний водитель фуры с серебряным полуприцепом перевозил 14 бетонных потолочных панелей, закрепленных привязными ремнями, и не справился с управлением из-за снега. В результате он высыпал весь груз весом 21 т между 7 и 16 км магистрали около 22:00 и 22:30. Водитель не заметил, как теряет бетонные панели, поэтому продолжал ехать дальше.

«В то время как магистраль пришлось закрыть до устранения бетонных панелей, водитель съехал с нее и остановился за Густопече. Он мельком осмотрел фуру и пошел спать. В среду утром он обнаружил, что груза нет», – сообщил пресс-атташе полиции. Мужчина сам позвонил в полицию после того, как ему это посоветовал сделать диспетчер.

Тест на алкоголь показал почти три промилле. Полиция пока характеризует дело как угрозу безопасности по неосторожности. Свидетелей происшествия просят позвонить по номеру 158 и рассказать, как водитель фуры вел себя на дороге.

Источник: ceskenoviny.cz