Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде

Несмотря на то что российских туристов стало меньше, Карловарский край в прошлом году посетило больше иностранцев, чем годом ранее.

Иностранные туристы не теряют интерес к Чехии. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году страну посетило почти 9,3 млн иностранцев, что по сравнению с результатами 2015 года на 6,7% больше. Повышенный спрос на поездки в ЧР продемонстрировали страны Азии и Германия. В прошлом году в Чехии выросло и количество проведенных туристами ночей в отелях, пансионатах и кемпингах.

Если из России в минувшем году приехало меньше туристов, чем ранее, то немцев приезжает с каждым годом все больше. Количество гостей из Германии выросло на 6,4% по сравнению с 2015 годом.

Словаки тоже стали чаще приезжать в Чехию (турпоток из соседней страны вырос на 11,7%). Польские туристы также больше стали интересоваться Чешской Республикой (прирост на 12,1%). Стало больше в прошлом году и гостей из Азии (лидируют Южная Корея и Китай), а также из Израиля.

Количество туристов выросло во всех регионах Чехии, но наибольший прирост пришелся на Карловарский край (на 13,2% больше, чем в позапрошлом году). Региону удалось преодолеть средние показатели по посещаемости в два раза, но из-за оттока российских туристов страдает международный аэропорт в Карловых Варах.

В прошлом году он принял только 23 тысячи пассажиров, что на 41,5% меньше, чем в 2015 году. По этой причине в Карловы Вары больше не летают самолеты из Санкт-Петербурга, стало меньше рейсов и из Москвы. Компенсировать спад пассажиропотока аэропорт намерен за счет новых направлений. В этом году планируется наладить авиасообщение с немецким Дюссельдорфом и израильским Тель-Авивом.

Источник: ceskatelevize.cz