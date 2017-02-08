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Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному

Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному

artyommm 150 0
Транспортное предприятие Праги и мобильные операторы договорились о покрытии метро мобильным сигналом. Первым участком «старого» метро, где можно будет звонить прямо в пути, станет отрезок от станции Roztyly до Muzeum.
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному

Пражское транспортное предприятие одобрило текст соглашения с мобильными операторами, и повсюду в метро Праги должен будет появиться мобильный сигнал. Для реализации пилотного проекта был выбран отрезок линии метро C от станции Roztyly до Muzeum. На нем, вероятнее всего, пользоваться мобильным телефоном можно будет уже в этом году. Об этом СМИ сообщил генеральный директор Транспортного предприятия Мартин Гиллар. В настоящее время звонить в метро можно только на участке линии А от станции Dejvická до Motol.

С мобильными операторами планируется заключить долгосрочный контракт на покрытие метро мобильным сигналом. Стороны планируют подписать документ до конца марта. Транспортное предприятие позволит операторам протянуть в метро специальные кабели, а операторы предоставят предприятию данные о количестве пассажиров (данные будут анонимными).

Проведение мобильного сигнала в метро не отразится на его работе, так как установка будет проводиться в ночное время. Директор предприятия предполагает, что мобильный сигнал будет покрывать метро полностью через три года.

Источник: ihned.cz

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Темы
метро мобильная связь Прага Транспортное предприятие Праги
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