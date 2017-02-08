Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d -3 °C
Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд

Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд

artyommm 107 0
В сентябре прошлого года в районе Градец-Кралове в Чехии произошло трагическое событие: собаки напали на пятилетнего мальчика. В результате полученной травмы он скончался.
Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд

Двоих мужчин в Чехии обвиняют в смерти пятилетнего ребенка, который умер после нападения собак в Лужец-над-Цидлиноу в районе Градец-Кралове. Обвинение предъявлено отцу мальчика и хозяину животных. Обоих обвиняют в том, что ребенок погиб из-за их халатности. За это мужчинам грозит срок до 6 лет тюрьмы. Суд назначен на 28 февраля.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Первому обвинение предъявили 28-летнему мужчине, который, по информации полиции, не проследил за своими собаками и допустил, чтобы они свободно гуляли по парку в то время, когда там находился ребенок. 55-летнего отца позже также обвинили в том, что он оставил сына без присмотра.

При расследовании дела полиция опиралась прежде всего на заключение экспертизы. На ее основании она установила, что мальчик умер в результате смертельной травмы, которую ему нанесли напавшие собаки. Криминалисты также пришли к заключению, что трагического события можно было бы избежать, если бы мужчины исполняли свои законные обязательства и не оставляли ребенка без присмотра.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
дети животные полиция
Читайте
по теме 
Феномен Minecraft: в Чехии выяснили, чем опасна для детей популярная игра
07.02.2017 13:07 Общество
Феномен Minecraft: в Чехии выяснили, чем опасна для детей популярная игра
1534 0
В Чехии набирает популярность услуга «бабушка на сутки»
23.01.2017 07:54 Общество
В Чехии набирает популярность услуга «бабушка на сутки»
1694 0
Дети в Чехии закидали камнями 5 проезжающих грузовиков
19.01.2017 08:05 Общество
Дети в Чехии закидали камнями 5 проезжающих грузовиков
868 0
Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее
18.01.2017 16:28 Общество
Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее
764 0
Последние новости:
08
февраля
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам
08.02.2017 16:40 Общество
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам
39 0
Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы
08.02.2017 14:43 Экономика
Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы
120 0
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
08.02.2017 14:08 Общество
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
150 0
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
08.02.2017 13:43 Общество
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
165 1
Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона
08.02.2017 12:47 Общество
Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона
242 0
В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами
08.02.2017 11:50 Спорт
В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами
213 0
В Пльзене судят первого чеха, который хотел присоединиться к Исламскому государству
08.02.2017 11:09 Общество
В Пльзене судят первого чеха, который хотел присоединиться к Исламскому государству
247 0
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости
08.02.2017 09:12 Общество
Чешские онлайн-карты объединили с информацией из Кадастра недвижимости
438 0
07
февраля
Чешская экономика установила новый рекорд
07.02.2017 19:19 Экономика
Чешская экономика установила новый рекорд
689 0
Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе
07.02.2017 17:56 Общество
Словаки, как чехи: их тоже взбесил чернокожий мужчина в рекламе
762 0



Мобильная версия