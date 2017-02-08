Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд

В сентябре прошлого года в районе Градец-Кралове в Чехии произошло трагическое событие: собаки напали на пятилетнего мальчика. В результате полученной травмы он скончался.

Двоих мужчин в Чехии обвиняют в смерти пятилетнего ребенка, который умер после нападения собак в Лужец-над-Цидлиноу в районе Градец-Кралове. Обвинение предъявлено отцу мальчика и хозяину животных. Обоих обвиняют в том, что ребенок погиб из-за их халатности. За это мужчинам грозит срок до 6 лет тюрьмы. Суд назначен на 28 февраля.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Первому обвинение предъявили 28-летнему мужчине, который, по информации полиции, не проследил за своими собаками и допустил, чтобы они свободно гуляли по парку в то время, когда там находился ребенок. 55-летнего отца позже также обвинили в том, что он оставил сына без присмотра.

При расследовании дела полиция опиралась прежде всего на заключение экспертизы. На ее основании она установила, что мальчик умер в результате смертельной травмы, которую ему нанесли напавшие собаки. Криминалисты также пришли к заключению, что трагического события можно было бы избежать, если бы мужчины исполняли свои законные обязательства и не оставляли ребенка без присмотра.

Источник: ceskatelevize.cz