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В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам

В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам

artyommm 39 0
Правительство одобрило поправку в законе о банкротстве, которая позволит должникам получить статус банкрота, не выплатив (в крайнем случае) кредитору ни кроны.
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам

Сотни тысяч людей в Чехии, которые попали в долговую яму, могут получить шанс начать новую жизнь. Правительство одобрило поправку в законе о банкротстве физических лиц, подготовленную министром юстиций Робертом Пеликаном. Должникам станет легче снять с себя долги, получив статус банкрота.

Если поправку одобрят в Парламенте, безнадежные должники в Чехии смогут начать избавляться от долгов с 2018 года, при этом в крайних случаях кредиторы (чаще всего банки и кредитные компании) не получили бы ни кроны. Единственное, должнику придется смириться с тем, что процесс признания его банкротом будет длиться дольше, чем сейчас.

Банки и кредитные компании выступают против изменений. Они считают, что нынешние правила и без того работают хорошо, и боятся, что люди начнут использовать закон, чтобы из исключительных ситуаций сделать обычную практику и вообще не отдавать долги. Если поправку в законе примут, то кредиты подорожают, а взыскания станут более жесткими: дожидаться, пока должника признают банкротом, никто не будет. На данный момент в Чехии 655 тысяч человек находятся в долговой яме.

Поправку в законе критикуют некоторые политики от оппозиции. «Правительство хочет защищать безответственных, наверное, потому что видит в них своих избирателей. Надеюсь, что ответственных больше», – написал в своем твиттере председатель TOP 09 Мирослав Калоусек.

Источник: aktualne.cz

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Темы
банкротство законопроект правительство кредитование
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