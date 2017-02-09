В Праге спасают дерево, обрастающее ботинками

Обувь с дерева снимали уже 5 раз, но нетрадиционное украшение появляется снова и снова.

В парке пражского района Крч (Прага 4) можно увидеть необычное дерево, обросшее поношенными ботинками. Администрация городской части пытается бороться с этим феноменом, так как обувь портит дерево и не нравится некоторым местным жителям. Весной дерево уже не в первый раз будут освобождать от «наросшей» обуви.

Дерево, на ветвях которого висит множество разных пар обуви, можно увидеть на Гумполецкой улице. На нем висят кроссовки, кеды, сапоги, ботинки и даже детская обувь. Нетрадиционное украшение распространяется и на соседнее дерево.

«Мы знаем об этой проблеме. Это происходит уже больше 3 лет! За это время мы 5 раз снимали ботинки с дерева с помощью специальной машины», – рассказал заместитель старосты Праги 4 Лукаш Злиха.

Перед началом весны городская часть снова будет снимать ботинки с дерева. Одна такая ликвидация обходится в 5000 крон.

По словам Злихи и жителей жилых домов в окрестностях дерева, обувь на дерево набрасывают студенты из ближайшей гимназии. Городская полиция знает об этом, но, так как ущерб не превышает 5000 крон, не занимается делом.

О курьезе известно и жителям разных районов Праги. Они приезжают сюда фотографировать дерево, и некоторым такое украшение очень нравится.

Источник: Novinky.cz