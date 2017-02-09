Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -4 °C
В Праге спасают дерево, обрастающее ботинками

В Праге спасают дерево, обрастающее ботинками

Vladislava M 262 0
Обувь с дерева снимали уже 5 раз, но нетрадиционное украшение появляется снова и снова.
В Праге спасают дерево, обрастающее ботинками

В парке пражского района Крч (Прага 4) можно увидеть необычное дерево, обросшее поношенными ботинками. Администрация городской части пытается бороться с этим феноменом, так как обувь портит дерево и не нравится некоторым местным жителям. Весной дерево уже не в первый раз будут освобождать от «наросшей» обуви.

Дерево, на ветвях которого висит множество разных пар обуви, можно увидеть на Гумполецкой улице. На нем висят кроссовки, кеды, сапоги, ботинки и даже детская обувь. Нетрадиционное украшение распространяется и на соседнее дерево.

«Мы знаем об этой проблеме. Это происходит уже больше 3 лет! За это время мы 5 раз снимали ботинки с дерева с помощью специальной машины»,  – рассказал заместитель старосты Праги 4 Лукаш Злиха.

Перед началом весны городская часть снова будет снимать ботинки с дерева. Одна такая ликвидация обходится в 5000 крон.

По словам Злихи и жителей жилых домов в окрестностях дерева, обувь на дерево набрасывают студенты из ближайшей гимназии. Городская полиция знает об этом, но, так как ущерб не превышает 5000 крон, не занимается делом.

О курьезе известно и жителям разных районов Праги. Они приезжают сюда фотографировать дерево, и некоторым такое украшение очень нравится.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага парки
Читайте
по теме 
Marriott сделает из гостиницы «Европа» в центре Праги отель класса люкс
09.02.2017 11:48 Общество
Marriott сделает из гостиницы «Европа» в центре Праги отель класса люкс
145 0
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
08.02.2017 14:08 Общество
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
368 0
В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами
08.02.2017 11:50 Спорт
В Праге построят новый стадион с двумя ледовыми аренами
409 0
В центре Праги возродили обветшалый исторический дом
06.02.2017 16:16 Культура
В центре Праги возродили обветшалый исторический дом
1021 0
Последние новости:
09
февраля
На выходных жители Чехии увидят два удивительных небесных явления
09.02.2017 12:43 Общество
На выходных жители Чехии увидят два удивительных небесных явления
69 0
Исследование: можно ли в Чехии купить качественные дешевые сосиски?
09.02.2017 12:17 Общество
Исследование: можно ли в Чехии купить качественные дешевые сосиски?
238 0
Marriott сделает из гостиницы «Европа» в центре Праги отель класса люкс
09.02.2017 11:48 Общество
Marriott сделает из гостиницы «Европа» в центре Праги отель класса люкс
145 0
08
февраля
Чешское правительство увеличит квоты по трудоустройству украинцев
08.02.2017 17:44 Экономика
Чешское правительство увеличит квоты по трудоустройству украинцев
641 0
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам
08.02.2017 16:40 Общество
В Чехии хотят дать второй шанс безнадежным должникам
592 0
Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд
08.02.2017 16:13 Общество
Собаки напали на ребенка в Чехии: отец и хозяин животных пойдут под суд
1328 0
Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы
08.02.2017 14:43 Экономика
Продовольственные интернет-магазины завоевывают чешские регионы
512 0
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
08.02.2017 14:08 Общество
Через три года из любой точки метро Праги можно будет звонить по мобильному
368 0
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
08.02.2017 13:43 Общество
Чехию посетило более 9 млн туристов, курорты республики снова в тренде
454 1
Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона
08.02.2017 12:47 Общество
Водитель фуры в Чехии не заметил, как потерял по дороге 21 тонну бетона
539 0



Мобильная версия