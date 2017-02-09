Marriott сделает из гостиницы «Европа» в центре Праги отель класса люкс

Гостиницу «Европа» переименуют в W Prague. Новый отель класса люкс откроется в 2020 году.

Отелем «Европа» в стиле модерн в центре Праги будет управлять известная во всем мире сеть Marriott – через свой бренд отелей класса люкс W Hotels. Сейчас гостиница находится на реконструкции, открыть ее планируют в 2020 году. Гостиница W Prague станет первой в Чехии и седьмой в Европе. Всего в мире W Hotels владеет 51 отелем.

В результате реконструкции историческое здание бывшего отеля «Европа» объединится с овальной пристройкой. W Prague предложит 154 номера, включая Extreme Wow Suite – в стиле президентских номеров. Ключей от комнат не будет: постояльцы будут открывать двери с помощью смартфонов или часов Apple.

На крыше гостиницы будет работать бар и открытая терраса. Частью отеля также станет ресторан, конференц-зал, бассейн, фитнесс-центр и велнес-комплекс. W Hotels в Европе работают в Лондоне, Париже, Барселоне, Санкт-Петербурге, швейцарском Вербье, Стамбуле и Амстердаме. Кроме Праги, планируется открытие новых отелей в Мадриде и португальском Алгарви. W Hotels является частью американской компании Marriott International, которой также принадлежат гостиничные бренды Ritz-Carlton и Bulgari.

Гостиница «Европа» была построена в Праге в 1872 году в стиле неоренессанс. К 1905 году ее перестроили в стили геометрического модерна. В 1924 году гостиницу купил ресторатор Карел Шроубек, имя которого она долгое время носила. Отель прославился на весь мир благодаря своим декоративным элементам в стиле модерн, кухне и первоклассному обслуживанию.

До начала Второй мировой войны в гостинице «Европа» жил британский бизнесмен Николас Уинтон, который спасал еврейских детей от нацизма. В 1951 году отель был национализирован и переименован в Grand hotel Evropa. В 1989 году его вернули прежним владельцам. Последние несколько лет здание закрыто на реконструкцию.

Источник: prahaeu.tumblr.com