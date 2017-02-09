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Исследование: можно ли в Чехии купить качественные дешевые сосиски?

Исследование: можно ли в Чехии купить качественные дешевые сосиски?

artyommm 238 0
Журнал для потребителей dTest проверил качество дешевых сосисок в Чехии и назвал лучшие образцы.
Исследование: можно ли в Чехии купить качественные дешевые сосиски?

Можно ли купить настоящие сосиски в Чехии за небольшие деньги? Журнал для потребителей dTest решил провести опыт и выбрал 15 разных видов этих мясных изделий. Главным условием при отборе была низкая цена и отсутствие твердых добавок (раздробленных костей, хрящей и сухожилий). Оказалось, что не все отобранные образцы соответствуют заявленному качеству, но большинство все-таки заслуживает внимания.

Абсолютным победителем оказались сосиски от Kaufland. Они показали лучший результат по содержанию мяса и восприятию продукта (вкусу, аромату, внешнему виду и консистенции). С учетом их низкой стоимости, они были признаны «выгодной покупкой» с лучшим соотношением качества и цены. Второе место заняли сосиски Dulano Lahůdkové párky, третье – Řezníkův talíř Jemné párky из Penny Market.

Хуже всего оказались сосиски Kostelecké uzeniny от концерна «Агроферт». По информации Общества защиты потребителей, производитель обещает, что в составе не будет перемолотых твердых элементов, но в действительности они все-таки входят в продукт. Подобная ситуация произошла и с «франкфуртскими» сосисками от Schneider (Мясокомбинат Пльзень).

Источник: tyden.cz

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еда продукты Чехия
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