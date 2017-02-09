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На выходных жители Чехии увидят два удивительных небесных явления

На выходных жители Чехии увидят два удивительных небесных явления

artyommm 69 0
В ночь с пятницы на субботу жители Чехии и всей планеты смогут наблюдать частичное лунное затмение.
На выходных жители Чехии увидят два удивительных небесных явления

В субботу 11 февраля в 1:32 по центральноевропейскому времени можно будет наблюдать частичное лунное затмение. Сначала Луна пройдет очень близко к краю тени Земли, а затем, приблизительно через 40 минут, можно будет наблюдать частичное лунное затмение. Луна будет выглядеть так, будто в ее верхней части появился черный дым. Это явление можно будет легко сфотографировать.

Лунное затмение возникает в момент, когда Луна проходит через тень Земли. Теоретически подобное явление должно возникать каждый раз в полнолуние, когда Луна находится прямо напротив Солнца, но перед ней располагается Земля. Тем не менее, ежегодно происходит не более 3 лунных затмений. Это объясняется тем, что путь Луны по отношению к направлению движения Земли отклонен приблизительно на 5 градусов. Чаще всего Луна минует тень Земли, из-за чего затмение не происходит.

В субботу утром также можно будет наблюдать, как к Земле приближается со скоростью 20 км/с комета 45P. Она будет находиться на расстоянии 12,4 млн км от нашей планеты. Небесное тело, светящееся зеленым светом, можно будет увидеть в созвездии Геркулеса. В отличие от лунного затмения, рассмотреть это явление можно будет только в телескоп.

Источник: ceskatelevize.cz

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