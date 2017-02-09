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Расследование: Как украинские мошенники зарабатывают на чешских визах

Расследование: Как украинские мошенники зарабатывают на чешских визах

Vladislava M 902 0
Репортер издания Radiožurnál сам обратился в украинское агентство, которое продает записи в чешское посольство желающим оформить визу в Чехию.
Расследование: Как украинские мошенники зарабатывают на чешских визах

Репортеры издания Radiožurnál сняли на скрытую камеру, как мошенники на Украине торгуют чешскими визами. Принцип оказался простым. Украинцы платят посреднику агентства, который перепродает им время собеседования в чешском представительстве. При этом электронная запись в чешское посольство для обычных граждан остается недоступной, так как практически все сроки постоянно занимают такие агентства.

Сотрудник издания Radiožurnál договорился о встрече с представителем одного из нескольких украинских агентств, которые предлагают помощь в оформлении чешской визы. На первый взгляд, все выглядело профессионально. В офисе сидела молодая девушка, которая вежливо объясняла, что будет нужно сделать клиенту. Агентство обеспечило журналисту время собеседования в чешском посольстве и фиктивное подтверждение того, что у него достаточно средств на счету (это является одним из условий для выдачи визы).

За запись в посольство сотрудник Radiožurnál заплатил 200 евро, т.е. 5500 крон. К этой сумме еще нужно добавить консульский сбор за оформление долговременной визы (около 3000 крон).

По словам Иво Докоупила, который долгое время работал в негосударственной организации «Человек в беде» на Украине, стоимость услуг некоторых агентств может составить до 10 тысяч крон.

Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек признается, что министерству известно о перепродаже. В будущем сотрудники хотят помешать этому введением бесконечной очереди, при которой количество записей в посольство будет неограниченным.

«Каждый увидит, что может бесплатно зарегистрироваться на какую-либо дату. Если сотрудники агентств зарегистрируются 50 млн раз, в скором времени они перестанут этим заниматься», – объяснил Смолек.

Источник: www.rozhlas.cz

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Темы
визы мошенничество Украина
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