Расследование: Как украинские мошенники зарабатывают на чешских визах

Репортер издания Radiožurnál сам обратился в украинское агентство, которое продает записи в чешское посольство желающим оформить визу в Чехию.

Репортеры издания Radiožurnál сняли на скрытую камеру, как мошенники на Украине торгуют чешскими визами. Принцип оказался простым. Украинцы платят посреднику агентства, который перепродает им время собеседования в чешском представительстве. При этом электронная запись в чешское посольство для обычных граждан остается недоступной, так как практически все сроки постоянно занимают такие агентства.

Сотрудник издания Radiožurnál договорился о встрече с представителем одного из нескольких украинских агентств, которые предлагают помощь в оформлении чешской визы. На первый взгляд, все выглядело профессионально. В офисе сидела молодая девушка, которая вежливо объясняла, что будет нужно сделать клиенту. Агентство обеспечило журналисту время собеседования в чешском посольстве и фиктивное подтверждение того, что у него достаточно средств на счету (это является одним из условий для выдачи визы).

За запись в посольство сотрудник Radiožurnál заплатил 200 евро, т.е. 5500 крон. К этой сумме еще нужно добавить консульский сбор за оформление долговременной визы (около 3000 крон).

По словам Иво Докоупила, который долгое время работал в негосударственной организации «Человек в беде» на Украине, стоимость услуг некоторых агентств может составить до 10 тысяч крон.

Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек признается, что министерству известно о перепродаже. В будущем сотрудники хотят помешать этому введением бесконечной очереди, при которой количество записей в посольство будет неограниченным.

«Каждый увидит, что может бесплатно зарегистрироваться на какую-либо дату. Если сотрудники агентств зарегистрируются 50 млн раз, в скором времени они перестанут этим заниматься», – объяснил Смолек.

Источник: www.rozhlas.cz