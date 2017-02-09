Чего боятся чехи: названы самые большие опасения у населения страны

Центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса населения в конце прошлого года.

Больше всего жители Чешской Республики боятся миграции, терроризма и болезней. В декабре Центр изучения общественного мнения (CVVM) провел опрос, из которого стало известно, что 58% населения страны испытывает страх, а 42% – не боятся ничего.

По сравнению с результатами 2015 года, в Чехии стало на 10% больше людей, которые ничего не боятся. Чаще всего страх испытывают женщины, пожилые люди и те, кто не доволен своей жизнью и ее качеством. Что касается статистики по регионам, то в Моравии и Силезии живет больше всего людей, которые чего-то боятся.

Больше всего чехи боятся терроризма, беженцев, организованной преступности и радикальных религиозных движений (54%). С большим отрывом от этих боязней следует страх перед иностранцами в ЧР (28%), крайних правых (26%) и крайних левых, а также иностранной разведки (по 21%). Угрозу войны считают реальной 37% опрошенных. Для 31% опрошенных большую угрозу представляет мировой экономический кризис. 30% боится эпидемий.

«По сравнению с декабрем 2015 года существенно снизилось количество тех, кто считает большой угрозой войну (на 13% меньше)», – говорится в исследовании, которое проводилось со 2 ноября по 12 декабря. В нем участвовали 1028 человек.

Источник: novinky.cz